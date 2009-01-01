Найкраще свято - Новий рік!

Здавна існує така прикмета – чим веселіше зустріти Новий рік, тим у ньому буде більше хороших подій та позитивних емоцій. Пам’ятаючи це, у Богданівській ЗШ ретельно готувалися до проведення новорічних свят. І ось цей довгожданий день нарешті настав. Біля гарно вбраної ялинки у приміщені школи зібралися школярі, вчителі, батьки та мешканці села. Новорічне дійство відбувалося у формі розважальної телевізійної програми. Ведуча Таня Волосянко оголосила програму передач на цю годину, де були казка, вистава, змагання та святковий концерт. Учні добре підготувалися, і кожну сценку, вірші та пісні глядачі винагороджували гучними оплесками. На свято прибули також і гості - місцевий сільгосппідприємиць, депутат районної ради Олександра Кравченко та секретар Богданівської сільської ради Світлана Самохват. Вони щиро вітали школярів, вчителів і всіх присутніх з Новим роком, бажали здоров’я, миру та добра. Діти водили хороводи круг ялинки, відгадували загадки та грали в рухливі ігри. Не лише переможці ігор та конкурсів, а й всі учасники отримували від Діда Мороза ласощі, а по закінченні свята він вручив їм подарунки від батьків та від Олександри Михайлівни. За це школярі всі разом дружно виголосили слова подяки.

А вже наступного дня Дід Мороз вирушив до дитячого садочка. Та ось прикра несподіванка: свято вже розпочалося, а він так і не з”явився, бо застряг десь серед лісу в заметі. І це не дивно, адже він ніс до діток величезного мішка з подарунками. Малеча дуже засмутилася, та Метелиця пообіцяла розмести дорогу, якщо дітки її розвеселять. Відтак хлопчики та дівчатка почали старано співати пісні, розказувати віршики та змагатися у спритності. Тож нарешті, Дід Мороз звільнився і таки прийшов до малюків. З його появою дітки відразу звеселились. За те, що увесь рік вони були чемними та слухняними, Дід Мороз вручив їм солодкі дарунки від Богданівської сільської ради, від батьків та від Олександри Михайлівни. Але це був не єдиний приємний сюрприз цього дня. До богданівської малечі завітав голова Петрівської РДА, депутат обласної ради Сергій Завалій. Він привітав усіх з Новим роком, побажав міцного здоров’я, родинного затишку та миру на нашій Петрівщині і на усій Україні, і звичайно, також подарував малечі новорічні гостинці. Гості свята, після спільної фотосесії з Дідом Морозом, Снігуронькою та казковими персонажами, поспішили додому, а на малюків чекав ще й солодкий стіл, спонсором якого, як і в місцевій школі, стала Олександра Кравченко.

Сергій АНДРУСЕНКО.

На знімках: карнавал у Богданівській школі; школярів вітають Олександра Кравченко та Світлана Самохват; у садочку починається новорічне свято: малята кличуть Діда Мороза; подарунки від Сергія Завалія; веселий танець біля ялинки.