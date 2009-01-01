Від імені батьків вихованців дитячо-юнацької спортивної школи «Олімп» хочу висловловити велику вдячність голові районної державної адмі-ністрації Сергію Володимировичу Завалію, голові районної ради Тамарі Вікторівні Сакарі та заступнику голови районної державної адміністрації Тетяні Григорівні Панеті за активне сприяння у розвитку ДЮСШ «Олімп» та за новорічно-різдвяні подарунки нашим дітям. Щиро вітаю Вас з Новим Роком та Різдвом Христовим з побажаннями миру і злагоди у вашому домі, наснаги та успіхів у Ваших справах.
Т.О. Рябцева, смт. Петрове