Від щирого серця вітаємо з ювілеєм!

Петрівська районна організація ветеранів України від щирого серця вітає з 90-річним ювілеєм ветерана Великої Вітчизняної війни і праці, учасника бойових дій СТРІЛЬЦЯ ПАВЛА ЯКОВИЧА.

Шановний Павле Яковичу! Ми пишаємося Вашими бойовими і трудовими заслугами, щиро раді, що Ви у нас є. Бажаємо мирного неба над головою, міцного здоров’я, родинного тепла і затишку, зичимо відзначити ще не один ювілей у любові та повазі рідних і близьких.

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Загублений військовий квиток - серія НУ № 9581064, виданий на ім’я Варцабюка Володимира Юрійовича, ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ.

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Подяка

Висловлюю щиру синівську вдячність волонтерам районної організації «Допоможемо воїнам Петрівщини» та працівникам КЗ «Петрівська ЦРЛ» за чуйність і небайдужість, за благодійну і матеріальну допомогу, за привітання з новорічними та різдвяними святами.

Сергій Сергійович Котов, військовослужбовець ЗСУ