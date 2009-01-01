З новими надіями!

Новий, 2017-й рік, розпочав відлік відміряних йому днів. На жаль, ми вже понад чверть століття живемо тільки надіями на краще, хоча майже усім іншим країнам, які разом з нами розпочинали шлях у посткомуністичне життя, цього часу вистачило, щоб налагодити нові економічні та суспільні відносини і піти далеко вперед, незважаючи на те, що Україна мала набагато кращі стартові можливості.

Вітаючи нас з Новим роком, Президент України Петро Порошенко запевнив, що є певні підстави для оптимізму, бо найгірше вже позаду. У році, що настав, розпочнеться відродження економіки і поступово буде зростати добробут простих українців. Що ж, залишається тільки сподіватися, що для таких слів у нього справді є підстави, що наше життя дійсно почне налагоджуватися (бо у «непростих» українців воно і так уже налагоджене - на заздрість усій планеті).

Після президентського поздоровлення і піднятих за нові надії келихів, найактивніші петрівчани почали сходитися на центральну площу селища, де, як і щороку, пройшли новорічні гуляння. Над площею лунали звуки веселої музики, то тут, то там в небо над райцентром злітали вогні фейєрверків. Крім сяючої на площі чудової ялинки, хвойні дерева біля будівель районної ради та тієї, яку займають районний центр зайнятості і податківці, також урочисто прикрашені кольоровими електрогірляндами. А кафе «Зодіак» взагалі сяяло яскравою ілюмінацією, немов якийсь казковий палац. Словом, антураж був цілком святковим, як, між іншим, і дійство, що відбувалося на площі. Дід Мороз та Снігуронька, інші казкові персонажі запрошували учасників до хороводів навколо ялинки, до участі в різноманітних конкурсах та іграх. Оскільки настав рік Червоного Півня, то в результаті конкурсного відбору було обрано «господаря 2017 року», який отримав приз у вигляді статуетки півня.

Як вже сказано вище, в програмі святкового заходу було багато конкурсів і забав, а головною подією стало святкове привітання Пет-рівського селищного голови Світлани Тилик, з яким вона звернулася до присутніх, побажавши усім щастя, здоров’я, благополуччя і миру.

Довго ще лунали запальні мелодії святкової дискотеки, веселий сміх та жарти учасників відзначення Нового року біля головної ялинки Петрівщини.

Анатолій РЯБОКОНЬ.

На знімках: привітання Світлани Тилик; фрагмент свята, зафіксований фотокамерою.

Фото автора.