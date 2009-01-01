Графік проведення виїзних прийомів громадян керівництвом районної державної адміністрації на території сільських та селищних рад у І кварталі 2017 року

Випуск: № 2 (9919) Середа, 11 січня 2017 року

Графік проведення виїзних прийомів громадян керівництвом районної державної адміністрації на території сільських та селищних рад у І кварталі 2017 року

№ п/п Дата проведення Прізвище, ім’я, по батькові, посада учасника Місце проведення, адреса Номер контактного телефону
1

31 січня

з 10 до 12 години

 Летінська Наталія Іванівна - начальник управління Пенсійного фонду України в Петрівському районі Робочий кабінет в приміщенні управління Пенсійного фонду, вул. Центральна, 43 9-63-79
2

28 лютого

з 10 до 12 години

 Москалець Григорій Леонідович - начальник відділу освіти райдержадміністрації Робочий кабінет в приміщенні відділу освіти райдержадміністрації, вул. Каштанова, 5 9-73-52
3

28 березня

з 10 до 12 години

 Заєць Світлана Вікторівна - начальник відділу регіонального розвитку містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації Робочий кабінет в приміщенні районної ради, вул. Святкова, 20 9-62-80
4

25 квітня

з 10 до 12 години

 Стулій Оксана Анатоліївна - директор Петрівського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Робочий кабінет в приміщенні житлового багатоквартирного будинку,вул. Літвінова, 19 9-72-63
5

30 травня

з 10 до 12 години

 Павлюк Ольга Петрівна - директор Петрівського районного центру зайнятості Робочий кабінет в приміщенні районного центру зайнятості, вул. Центральна, 41 9-63-47
6

27 червня

з 10 до 12 години

 Горбанець Геннадій Миколайович - начальник відділу економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури Робочий кабінет в приміщенні районної ради, вул. Святкова, 20 9-62-62
7

25 липня

з 10 до 12 години

 Нікульшина Тетяна Василівна - начальник служби у справах дітей райдержадміністрації Робочий кабінет в приміщенні музичної школи, вул. Центральна, 38 9-62-63
8

29 серпня

з 10 до 12 години

 Жалоба Тетяна Василівна - начальник управління агропромислового розвитку райдержадміністрації Робочий кабінет в приміщенні районної ради, вул. Святкова, 20 9-75-53
9

26 вересня

з 10 до 12 години

 Подкопаєва Наталія Вікторівна - начальник відділу культури і туризму райдержадміністрації Робочий кабінет в приміщенні районної ради, вул. Центральна, 45 9-63-48
10

31 жовтня

з 10 до 12 години

 Малюта Володимир Васильович - начальник Петрівського РВ УМНС України в Кіровоградській області Робочий кабінет в приміщенні Петрівського РВ УМНС України в Кіровоградській області, вул. Філатова, 31 9-73-51
11

28 листопада

з 10 до 12 години

 Яновський Микола Миколайович - головний лікар Петрівської центральної районної лікарні Робочий кабінет в приміщенні центральної районної лікарні, вул. Центральна, 1 9-74-36

 

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