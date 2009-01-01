Графік участі керівників органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, територіальних органів міністерств та відомств України в роботі прямої лінії у 2017 році

Випуск: № 2 (9919) Середа, 11 січня 2017 року

Графік участі керівників органів виконавчої влади, місцевого  самоврядування, територіальних органів міністерств та відомств України в роботі прямої лінії у 2017 році

Керівник, який проводить прийом Назва населеного пункту Дата проведення

Голова районної державної адміністрації

ЗАВАЛІЙ Сергій Володимирович

 Чечеліївська сільська рада 11 січня
Зеленська сільська рада 25 січня
Балахівська селищна рада 08 лютого
Ганнівська сільська рада 22 лютого
Йосипівська сільська рада 22 березня
     

Заступник голови районної державної адміністрації

ПАНЕТА Тетяна Григорівна

 Іванівська сільська рада 10 січня
Новостародубська сільська рада 24 січня
Петрівська сільська рада 14 лютого
Іскрівська сільська рада 28 лютого
Чечеліївська сільська рада 14 березня
Луганська сільська рада 28 березня
     

Керівник апарату районної державної адміністрації

СЕМЕХОВА Ольга Олексіївна

 Йосипівська сільська рада 05 січня
Водянська сільська рада 19 січня
Луганська сільська рада 02 лютого
Новостародубська сільська рада 16 лютого
Балахівська селищна рада 02 березня
Іванівська сільська рада 16 березня
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