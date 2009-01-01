В Петровому розгорнуто мобільний пункт обігріву

З пониженням середньодобової температури в селищі Петровому по вул.Філатова, 23 розпочав роботу мобільний пункт обігріву.

Тут організовано чергування представників установ та організацій району, пункт забезпечено теплим одягом, медикаментами та продуктами харчування.

З метою запобігання випадків переохолодження та обмороження при значному пониженні температури повітря, у районі в приміщеннях сільських та селищних рад та в Петрівській центральній районній лікарні працює 16 стаціонарних пунктів обігріву. Відновлено роботу мобільних груп «Соціальний патруль» з метою раннього виявлення осіб похилого віку, безхатченків, які потребують допомоги.

В управлінні соціального захисту населення райдержадміністрації діє «гаряча лінія» за тел.: (05237) 9-63-33. Забезпечується безперебійне функціонування закладів і установ соціальної сфери району.