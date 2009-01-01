Зимонька - зима!

Подяка

Велике горе спіткало нашу родину. Ціну втрати не висловити словами. Трагічно загинула любляча мама, донечка, онучка, сестра, племінниця Вікторія Олександрівна Кириченко.

Хочемо виразити слова щирої вдячності всім небайдужим людям до нашого горя і, зокрема, за матеріальну та моральну підтримку, а саме - Управлінню СЗН «Оптовичок», ПП «Дружба», вчителям, однокласникам, кумам, друзям та рідним покійної.

З повагою, сім’ї Кириченків та Смолових.

* * *

Наступний номер газети вийде

у середу, 11 січня 2017 року.