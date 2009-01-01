Що приготувати на Святвечір

Для багатьох з нас ніч з 6 на 7 січня - найбільш довгоочікуване свято зими. У Святвечір вся родина збирається разом, господар будинку запалює свічку, а коли в небі спалахує перша зірка, всі сідають за стіл. 6 січня - останній день посту у православних християн. Протягом сорока днів віруючі утримуються від їжі тваринного походження. Риба дозволена у свята.

За звичаями, від їжі напередодні Різдва відмовляються до самої вечері. Так що стіл на Святвечір повинен бути різноманітним, ситним, а головне - пісним. Традиційно меню складається з дванадцяти страв. Звідки таке число? По-перше, це кількість апостолів, учнів Христа, а по-друге, стільки місяців у кожному році. Незмінним атрибутом Святвечора є кутя - варена каша з сухофруктами, так що почати трапезу потрібно саме з неї. Легкі салати, запечений короп, голубці з грибами, горіхи і фрукти - ці страви несуть символічне навантаження: риба в давнину була знаком Христа, капуста асоціюється з простотою і стабільністю, мед - з чистотою. Ми пропонуємо вам кілька рецептів, з якими пісна різдвяна вечеря не буде нудною.

Рисова кутя

Головна страва вечора. З цієї солодкої каші починається різдвяна трапеза. Як правило, основа страви - це пшениця або ячмінь. Але зовсім не обов’язково використовувати ці крупи, адже завжди можна вибрати інші. Один з найсмачніших різновидів куті - рисова.

Інгредієнти: рис - 250 г, мак -100 г, волоські горіхи - 100 г, мед - 2-3 ст.л., родзинки, курага - 50г, цукор - за смаком.

Приготування: промийте рис під проточною водою. Залийте його півлітром окропу і щільно закрийте каструлю. Варіть крупу три хвилини на сильному вогні, п’ять - на середньому, ще три - на мінімальному. На останньому етапі додайте цукор і дрібку солі. Дайте рису настоятися 10-15 хвилин. З горіхів витягніть серцевину, подрібніть її ножем і всипте до крупи. Вимийте і закип’ятіть родзинки, зцідіть воду і додайте сухофрукти до куті. Заправте медом і маком. До страві можна додати трохи варення або консервованих ягід.

Легкий вінегрет

Класичну різдвяну закуску можна видозмінити, додавши в салат кукурудзу і пікантний соус. У цьому рецепті немає картоплі, зате присутні бобові. За їх рахунок вінегрет виходить низькокалорійним, але швидко втамовує голод і додає сил.

Інгредієнти: буряк - 1 шт., квасоля - 150 г, консервована кукурудза - 150 г, свіжоморожений зелений горошок - 100 г, квашена капуста - 200 г, цибуля зелена - 1 пучок, зелень - 1 пучок, лимон - 1 шт., олія оливкова - 2 ст.л., соєвий соус - 2 ст.л.

Приготування: за день до готування залийте квасолю холодною водою. Вранці покладіть в скороварку, додайте воду і сіль, варіть 45 хвилин. Промийте лимон спочатку проточною водою, потім окропом, просушіть і зніміть цедру. З однієї половинки вичавіть сік. Змішайте його з цедрою, оливковою олією і соєвим соусом. Відваріть буряк до готовності. Також овоч можна запекти в духовці протягом 45 хвилин при температурі 190-200 градусів. Дайте буряку охолонути. Наріжте його кубиками і заправте ложкою оливкової олії. Вона утворює тонку плівку, і буряк не буде фарбувати інші інгредієнти червоним соком. Горошок залийте водою, доведеною до кипіння і проваріть 2-3 хвилини. З капусти і кукурудзи злийте рідину. Наріжте зелену цибулю. Викладіть всі компоненти в глибоку тарілку, заправте їх соусом і перемішайте. Порційний посуд можна прикрасити гілочкою петрушки або кропу.

Пісні голубці

Це традиційне блюдо слов’янської кухні готується з м’ясним фаршем. Але дієтичні голубці з грибами і овочами - не менша смакота. Щоб переконатися в цьому, приготуйте до Різдва нестандартне гаряче блюдо. Його родзинка - особливий томатний соус.

Інгредієнти: листя білокачанної капусти - 400 г, рис - 120г, ріпчаста цибуля -1 шт., сушені білі гриби - 50 г, борошно - 20 г, томатна паста - 50 мл, рослинна олія - 1 ст.л., сіль, мелений перець - за смаком, грибний бульйон - за смаком.

Приготування: гриби замочіть в молоці або воді на 1-2 години. Варіть їх у тому ж бульйоні 20 хвилин. Рис промийте, залийте холодною підсоленою водою і варіть чверть години на повільному вогні. Цибулю подрібніть і підрум’яньте на сковороді. Змішайте всі компоненти, додайте приправи. Капусту варіть протягом 10 хвилин, охолодіть. На кожен лист викладіть масу з грибів і рису, загорніть конвертиком. Щоб приготувати заправку, обсмажте борошно на олії, змішайте з бульйоном і поставте на середній вогонь. Через 2-3 хвилини додайте томатну пасту і кип’ятіть суміш ще 5 хвилин. Обсмажте голубці на сковороді, викладіть в сотейник і заправте соусом. Тушкуйте 40-50 хвилин.

Вареники з картоплею і капустою

Ця страва дуже часто прикрашала святковий стіл наших предків. А все завдяки відповідності канонам посту і різноманітності начинки! Хто з нас не кидав дієту заради вареників з вишнями в сметані? Втім, гарні і солоні наповнювачі. Одні з найпопулярніших - картопля і капуста.

Інгредієнти: пшеничне борошно грубого помелу - 900 г, картопля - 500 г, яйця - 2 шт., шампіньйони - 500 г, цибуля ріпчаста - 250 г, рослинна олія - 4 ст.л., сіль, перець мелений - за смаком.

Приготування: зніміть з картоплин шкірку, помийте і варіть 20-25 хвилин в підсоленій воді. Стежте, щоб овочі завжди були покриті рідиною. Злийте відвар в окрему посудину, картоплю остудіть і розімніть на пюре. Цибулю і гриби промийте, подрібніть, підсмажте на олії. Всипте сіль і перець. Змішайте картоплю, гриби і цибулю. Поки вона вичахає, візьміться за тісто. Замішуйте його в кілька етапів. З такої кількості інгредієнтів можна зліпити 65-70 вареників.

Фруктовий узвар

Солодкий компот завжди був одним з найулюбленіших напоїв. Його варили як зі свіжих фруктів і ягід, так і з висушених плодів. На різдвяному столі він займав місце вина. Приготувати цей напій дуже легко, але процес його настоювання займає 5-6 годин. Втім витрати часу окупляться з лишком - ароматний узвар припаде до смаку і малюкам, і дорослим!

Інгредієнти: груші сушені - 100г, яблука сушені - 100г, вишні сушені - 100 г, сливи сушені - 100 г, родзинки - 50 г, цукор - 100 г,

Приготування: промийте фрукти під проточною водою і викладіть їх у каструлю. Залийте літром води, дайте настоятися 10 хвилин, додайте цукор і доведіть до кипіння. Зніміть з вогню і залиште на 5-6 годин. Процідіть і подайте до столу. За бажанням можна підсолодити напій медом. Урізноманітнити звичний рецепт допоможе додавання ягід глоду, абрикосів з кісточкою, шипшини. Вони містять безліч вітамінів і мікроелементів, необхідних під час посту.

Медові яблука з горіхами

Цей десерт доводить: солодощі можуть бути корисними! Адже яблука є справжнім джерелом вітамінів, а мед містить сприятливі для травлення ферменти. Горіхи містять в собі цілий коктейль з потрібних нам мікро-елементів. Не страва, а знахідка!

Інгредієнти: яблука - 7-8 шт., родзинки - 150 г, мед - 50 мл., очищені горіхи - 200 г, мелена кориця - за смаком, цукор - за смаком.

Приготування: яблука ретельно вимийте. Просушіть, зріжте «капелюшок», вийміть м’якоть фрукта. Подрібніть горіхи, змішайте з родзинками і медом. За бажанням всипте дрібку цукру і кориці. Викладіть начинку в середину яблук і накрийте плоди верхівкою. Готуйте в мікрохвильовці 2-3 хвилини на повній потужності, або 20-25 хвилин у духовці при 180 градусах.

Підготувала Олена Приходкова.