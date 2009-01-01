Керівники району зустрілися з активом громадської організації «Захисник Петрівщини»

15 грудня 2016 року голова РДА Сергій Завалій та голова районної ради Тамара Сакара, за участі начальника управління соціального захисту населення РДА Валентини Сибіри, провели зустріч з активом громадської організації «Захисник Петрівщини».

В дружньому колі обговорили питання соціального захисту учасників АТО протягом 2016 року, а також озвучили плани роботи щодо підтримки учасників антитерористичної операції в їх роботі по спортивно-патріотичному вихованню молоді.

- Мета цієї зустрічі з’ясувати Ваші потреби та надати необхідну допомогу. Володіючи усією необхідною інформацією, значно легше оперативно реагувати на ті чи інші проблеми. Ми прикладемо максимум зусиль, виходячи із своїх можливостей, щоб допомогти кожному з Вас, – зазначив Сергій Володимирович.

На завершення голова РДА подякував членам громадської організації за активну громадську позицію та відзначив, що кожне питання, порушене індивідуально атовцями, не залишиться без уваги влади та належного реагування.

На знімку: фрагмент зустрічі.