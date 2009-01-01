І доти буде жити Україна, поки живуть у ній учителі

Учителю, який легкий Ваш труд,

Коли дитячі очі світяться завзяттям,

Все хочуть вміти, все бажають знати,

Тоді, учителю, легкий твій труд.

Який приємний, вчителю, твій труд,

Коли ти відчуваєш душ єднання,

Збулись у дітях мрії й сподівання,

Тоді твій, вчителю, приємний труд.

Саме з метою ознайомлення з авторськими методичними прийомами, створеними творчими вчителями нашого району, та розширення горизонтів власного педагогічного досвіду зібралася освітянська громада в актовій залі комунального закладу Петрівського навчально-виховного об’єднання «Загальноосвітня школа ІІ-ІІІ ступенів – гімназія» для проведення районного туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2017». Основним завданням було виявити талановитих вчителів, сприяти удосконаленню фахової майстерності, стимулювати творче самовдосконалення та популяризувати педагогічний досвід найкращих вчителів.

Водночас, такий конкурс можна розглядати індикатором, що вказує на стан, рівень і якість освіти в нашому районі загалом.

Усього змагалися 11 учасників у чотирьох номінаціях: «Початкова освіта», «Біологія», «Інформатика» та «Музичне мистецтво».

Відповідно до умов програми, конкурсанти пройшли тестування з фахової майстерності, презентували майстер - клас, у ході якого демонстрували власні інноваційні освітні розробки. Учителі продемонстрували належну науково-методичну підготовку, ерудицію, креативні та комунікативні здібності. В ході роботи конкурсанти використали всі свої вміння та навички, а досвід і працелюбність дали змогу досягти висот педагогічної майстерності. Почуття гумору та вміння знаходити спільну мову з дітьми будь-якого віку створили дружню, позитивну атмосферу. Учасники конкурсу показали високу комп’ютерну грамотність, продемонстрували інноваційні форми роботи з використанням ІКТ.

Проведені уроки відзначались науковістю, доступністю навчання із застосуванням ефективних методик, використанням слайдів.

Як показав результат, всі конкурсанти досягли перемоги за допомогою колективної роботи та належно створених умов для використання навчально-виховного процесу.

З вітальним словом виступив голова оргкомітету районного туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2017», начальник відділу освіти Петрівської райдержадміністрації Григорій Леонідович Москалець. Він привітав усіх учасників від імені голів: райдержадміністрації Сергія Завалія та районної ради Тамари Сакари, а також подякував голові райкому профспілки освіти і науки Людмилі Михайлівні Горбанець за матеріальну підтримку у проведенні престижного професійного змагання – районного конкурсу педагогічної майстерності «Учитель року – 2017».

Оцінювало педагогів компетентне журі, до складу якого входили голови районних методичних об’єднань, переможці й лауреати Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» та методисти районного методичного кабінету відділу освіти Петрівської райдержадміністрації.

Отож за результатами випробувань фахове журі визначило переможців: «Початкова освіта» - Світлана Круглик, викладач початкових класів Червонокостянтинівської ЗШ І-ІІІ ступенів; «Біологія» - Світлана Єрушева, вчитель біології у Петрівському КЗ НВО (гімназія); «Музичне мистецтво» - Микола Трипадуш, викладач Чечеліївської ЗШ І-ІІІ ступенів; «Інформатика» - вчитель Петрівського КЗ НВО Олеся Царук.

Усі учасники заходу поповнили власну скарбницю педагогічних знань та отримали задоволення від спілкування з талановитими, творчими колегами. Переможці отримали почесні грамоти відділу осві-ти Петрівської райдержадміністрації та грошові премії від районної організації профспілки працівників освіти і науки України.

Тож вітаємо наших переможців і бажаємо їм подальших успіхів та нових творчих ідей!

Олена Приходкова.

На знімках: Світлана Круглик проводить урок в 4-Б класі Петрівського НВО; показовий урок біології Світлани Єрушевої; переможці районного конкурсу «Учитель року 2017»: Світлана Круглик, Світлана Єрушева, Микола Трипадуш та Олеся Царук з начальником відділу освіти райдержадміністрації Григорієм Москальцем.