Урядом удосконалено порядок надання державної соціальної допомоги деяким категоріям осіб

30 листопада 2016 року Урядом прийнято постанову Кабінету Міністрів України №890 ”Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України”, якою, зокрема, внесено зміни до чотирьох порядків:

– надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним;

– призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми;

– призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям;

– призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме.

Прийнятою постановою передбачено єдиний підхід при визначенні права на призначення державної соціальної допомоги, а саме, для фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку першої групи, незалежно від отриманих (не отриманих) доходів до сукупного доходу за кожен місяць враховується дохід на рівні двох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, чинного на відповідний місяць; для фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку другої групи, - трьох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб; для фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку третьої групи, - чотирьох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.

У новостворених об’єднаних територіальних громадах заяви з необхідними документами для призначення державної допомоги приймаються уповноваженими особами, що визначені виконавчими органами об’єднаної терито-ріальної громади, та передаються відповідним органам соціального захисту населення для опрацювання.

Крім цього, у ”Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми”, затвердженого постановою КМУ від 27 грудня 2001 року №1751:

– розширено категорії жінок, незастрахованих у системі загальнообов’язкового державного страхування, які мають право на допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами;

– передбачено подання для призначення допомоги при народженні дитини заяви в електронній формі з використанням телекомунікаційних систем.

У разі надходження надісланої з використанням засобів телекомунікаційних систем заяви без електронного цифрового підпису громадянина орган соціального захисту населення повідомляє заявнику, що допомога при народженні дитини призначається лише після підписання у місячний строк зазначеної заяви. У разі непідписання заяви у зазначений строк подається нова заява.

За детальнішою інформацією звертайтесь до уповноважених представників сільських, селищних рад за місцем проживання та до управління соціального захисту населення, що розташоване за адресою:

смт Петрове, вул. Центральна, 32, телефон „гарячої лінії” – (05237) 9-63-33

Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації