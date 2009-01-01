Чудова новина для сумлінних студентів

Кабінет міністрів України затвердив розмір мінімальної академічної стипендії на рівні 1100 гривень, а розмір підвищеної стипендії – 1 600 гривень в 2017 році. Заступник міністра освіти і науки Володимир Ковтунець заявив, що основою для формування рейтингу, згідно до якого виплачують стипендію, буде успішність студентів, також можуть бути застосовані й інші показники. Він підкреслив, що для окремих спеціальностей рівень стипендій буде вищий, зокрема для вчителів математики, інформатики, природничих наук, деяких інженерних спеціальностей (гірничої і нафтогазової справи) –1400 гривень, а підвищена – 2360 гривень. Рішення ухвалили з умовою подальшого доопрацювання. Стало відомо, що Міністерство освіти змінить критерії для виплати стипендій студентам ВНЗ. У проекті бюджету на 2017 рік обсяг фінансування на стипендіальний фонд збільшено на 10% - до 5,8 мільярдів гривень. Раніше міністр освіти Лілія Гриневич підтримала скасування стипендій для трієчників. За її словами, стипендії будуть отримувати тільки ті, хто добре навчається, а також діти з малозабезпечених сімей.