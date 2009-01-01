Новорічне диво – для кожного з нас

Як швидко летить час! Напрочуд легко, наче танцюючи під музику вітру, на землю тихо опускаються кришталеві сніжинки. Ми й не помітили, як земля вкрилася білосніжним покривалом пухнастого снігу. Кожен таїть у собі одну заповітну мрію, надію на прекрасне, чудове, добре. Відкриваючи давню, запорошену часом скриню своїх надій і розчарувань, кожен вибирає найнеймовірніше і найнеможли-віше, те, що ніколи не зможе втілитись в реальність саме по собі. Вогняний півень обов’язково виконає все, що ми загадали під бій курантів. Новорічна лихоманка охоплює не тільки наших друзів і родичів, нам теж хочеться зробити нехай маленьке, але новорічне диво, яке для кожного різне і відображає свою індивідуальність, та унікальність.

До новорічних свят усі готувалися дуже ретельно: діти вирізали сніжинки, балеринки, янголята, іграшки ручної роботи, а дорослі, в свою чергу, їм допомагали та всі разом, із величезним задоволенням, прикрашали ялинки в актових залах чи в ретельно прибраних оселях.

Напередодні новорічних свят, в усіх навчальних закладах та багатьох установах нашого району були організовані та проведені новорічні святкові заходи для малечі, які і принесли новорічні дива в життя всіх його учасників.

Особливо запям’ятались новорічні ранки для дітей пільгових категорій, що проходили у приміщенні Петрівської районної ради.

У залі засідань красуня-ялинка святковими вогнями зустрічала дітей воїнів-учасників АТО, дітей з багатодітних сімей, дітей-інвалідів, дітей постраждалих від аварії на Чорнобильській АЕС. Всього таких ранків відбулося 4, ними і було охоплено біля 300 дітей з усіх територіальних громад району та команду ДЮСШ.

Маленьких учасників святкового дійства вітали голова райдержадміністрації Сергій Завалій та голова районної ради Тамара Сакара.

Уже традиційно діти водили навколо ялинки хороводи, розповідали вірші та співали пісень Діду Морозу, танцювали із Снігуронькою, грали в ігри, переглянули інсценізацію новорічної казки та брали участь у різноманітних конкурсах. За таку активність всі отримали від Діда Мороза новорічні подарунки.

Неповторні та яскраві новорічні костюми, артистизм учасників та непідробна дитяча зацікавленість зробили дійство справжньою новорічною пригодою.

Святкову програму також доповнили і художні номери, де діти показали відмінну акторську майстерність і довели всім, що в нашому районі велика кількість справжніх талантів. І казкові герої, і почесні гості, – всі отримали масу задоволення.

Протягом заходу в залі панував святковий привітний настрій.

Олена Приходкова.

На знімках: спільне фото дітлахів з Петрівської територіальної громади з представниками районної влади та організаторами цікавого свята; Анна Холоділіна, Міла Нікульшина та Максим Жуган на святкуванні Нового року в райдержадміністрації; веселий хоровод дітей Петрівської та Ганнівської сільських рад; щаслива сім”я Журавльових з Червонокостянтинівки отримала солодкі подарунки; учні 1-Б класу Петрівської ЗШ І -ІІІ ступеня, філії КЗ «Петрівського НВО - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія» в шкільній актовій залі співають новорічну пісню; серед глядачів - юне покоління Богданівської, Іванівської, Іскрівської, Червонокостянтинівської, Водянської та Зеленської сільських рад на новорічному шоу в сесійній залі районної ради.