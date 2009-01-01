10 років: дистанція від прірви до вершин благополуччя

Про те, що Новорічне свято, яке в ТОВ «Агрофірма «П’ятихатська» щороку відзначається разом з Днем працівників сільського господарства, тут святкують з неабияким розмахом, читачі районки знають уже досить добре. І все ж нинішні урочистості, здається, перевершили усі, навіть найсміливіші очікування.

Пояснення нинішній пишності є цілком зрозумілим, адже цього разу в господарстві відзначали ще один доволі значимий ювілей: саме цими днями виповнилося десять років відтоді, як до керма вже помираючої агрофірми, на запрошення її пра-цівників, став молодий, але вже доволі досвідчений в питаннях ефективного ведення бізнесу керівник – Олександр Поворознюк.

Що тоді «п’ятихатці» зі своїм вибором не помилилися – сьогодні, напевне, погодяться усі. Адже за десять років, що минули, ТОВ «Агрофірма «П’ятихатська» стало загальновідомим брендом, про який добре знають не лише за межами Кіровоградщини, а й навіть за межами нашої держави. Причому знають уже не лише як про надзвичайно потужне самодостатнє підприємство, а й як про сучасну спортивну базу, футбольні досягнення якої також відомі далеко за межами України.

Втім, про все це розповідалося і ще буде неодноразово розповідатися на сторінках районки. Ми ж цього разу зосередимося виключно на святкових урочистостях, адже, відверто кажучи, побачене і почуте цього дня просто вразило. Вразило передусім тим, що Олександр Поворознюк вже вкотре довів: для діловитого і талановитого керівника просто не існує таких понять, як «складні часи», «економічна криза» та тому подібні страшилки, якими нас сьогодні знову щедро «накачують» з різних телеекранів. Судіть самі: з нагоди ювілею для усіх ключових спеціалістів господарства керівник агрофірми підготував подарунки: автомобілі «Фольксваген Поло», «Рено» та «Ланос», ще один «Фольксваген» заїхав на подвір’я Ганнівського сільського голови Ніни Цапенко, адже хоч, формально, вона й не є на сьогодні працівникам агрофірми, для «п’ятихатців» назавжди залишиться своєю, тим більше, що й сільським головою обрана як висуванка господарства за активної підтримки його генерального директора. Ті ж з провідних спеціалістів, хто з певних причин не має змоги користуватися власним автомобільним транспортом або об’єктивно не потребує його оновлення, отримали грошові подарунки у розмірі 100 тис. гривень, 150 тис. грн. та 200 тис. грн.

Ну як? Не вражає? Але й це ще не все. Для працівників господарства у кілька етапів була розіграна безпрограшна лотерея, серед виграшів якої значилися телевізори, холодильники, пральні машини, кондиціонери, газові плити, путівки в санаторій (плюс грошове забезпечення на проїзд та додаткові витрати), мікрохвильові печі та особливі виграші – ще близько десятка автомобілів («Ваз», «УАЗ», «Нива»), та зокрема, й супервиграш – також новенький седан «Фольксваген Поло». Звичайно, претендувати на головний виграш ті, хто лише вчора влаштувався на роботу в агрофірму, не могли. Саме тому лотерея і розігрувалася в кілька етапів, тож виграти омріяну «іномарку» мали змогу лише ті, хто працює в агрофірмі вже не перший рік. І все ж примхлива Фортуна й тут виявила свою прихильність досить своєрідно: щасливим власником новенького «Фольксвагена» став механізатор Василь Хитрук – саме той, кому на п’ятиріччя оновленої агрофірми (п’ять років тому) також пощастило виграти головний виграш. Щоправда, тоді це був автомобіль значно скромніший за класом - «ЗАЗ-Славута».

Таким чином без подарунка перед Новим роком не залишився, практично, ніхто з працівників агрофірми, за винятком, хіба що, затятих порушників трудової дисципліни (з цим у господарстві, також традиційно, жодних компромісів не буває).

Загалом цього року на подарунки та інші види матеріального заохочення працівників було витрачено близько 10,5 млн.грн.

Як завжди, до участі в святкових урочистостях в агрофірмі доєдналися чимало почесних гостей, серед яких голови районної державної адміністрації Сергій Завалій та районної ради Тамара Сакара, Ганнівський сільський голова Ніна Цапенко, Петрівський сільський голова Наталка Лепська та Йосипівський сільський голова Іван Шульга, представники компаній та банківських установ, з якими у агрофірми налагоджені тісні взаємовигідні зв’язки, друзі та партнери Олександра Поворознюка по бізнесовій діяльності.

Втім, серед почесних гостей були й такі, що до бізнесу чи влади прямого стосунку не мають, однак, з відомих причин, також для агрофірми мають велике значення. Невипадково ж сьогодні ТОВ «Агрофірма «П’ятихатська» вважається одним з основних центрів розвитку футболу в Україні. Тож не дивно, що учасники та гості свята бурхливими оплесками привітали Президента футбольної ліги України Сергія Макарова, головного тренера ФК «Інгулець» Сергія Лавриненка, тренера команди «Інгулець-2» Андрія Кононенка та тренера-селекціонера клубу Олександра Прошенка.

Безумовно, без подарунків цього дня не залишився і сам ювіляр: підлеглі-колеги з нагоди визначної дати подарували своєму керівникові ексклюзивний наручний годинник вар-тістю 18 тис. у.о., сувенір-подяку, виготовлену на спецзамовлення від футболістів ФК «Інгулець» вручив Сергій Лавриненко. А ще Сергій Дмитрович, користуючись урочистою миттю, передав Президентові клубу нещодавно отриманий на церемонії «Футбольні зірки України – 2016», що проводився Федерацією футболу України в конференц-залі НСК «Олімпійський», спе-ціальний приз – кришталевий Кубок кращій регіональній команді, що був вручений команді «Інгулець-3» за блискучий виступ в груповому турнірі Кубку регіонів УЄФА та вихід до фінальної частини Кубку регіонів.

З вітаннями і подарунками, до речі, цього дня на свято прибули чимало гостей: добрі і щирі слова, адресовані Олександру Григоровичу, пролунали з уст керівників району, сільських голів, керівників виховних, навчальних і медичних закладів, розташованих у тих населених пунктах, де свою господарську діяльність здійснюють підрозділи агрофірми, представників комерційних компаній та банків, з якими у агрофірми вже давно налагоджена продуктивна співпраця.

У свою чергу й Олександр Григорович знову здивував учасників святкових урочистостей, запросивши на сцену творчий колектив, що віднедавна завдяки своїм веселим гротескним пісням набуває шаленої популярності в Україні: гурт «Лісапетний батальйон» під керівництвом неповторної Наталки Фаліон. Отож «П’ятихатська» співала, танцювала й веселилася ще до пізньої ночі.

І насамкінець ще про одне враження від побаченого: повернувшись додому та увімкнувши телевізор на один із загальнополітичних телеканалів, знову почув уже дещо набридлу мантру про те, як у нас погано, як невпинно падає економіка, як стрімко біднішають наші люди і тому по-дібне. Не стану сперечатися з шановним аналітиком: можливо, в загальнодержавному аспекті ознаки кризи справді мають місце. Відтак, це може означати лише наступне: значить нам на відповідальних державних управлінських посадах просто катастрофічно не вистачає таких ділових і талановитих управлінців, яким є Олександр Поворознюк. Адже він свою «бізнес-імперію», в якій є можливість дарувати працівникам розкішні подарунки, утримувати висококласну футбольну команду та ще й допомагати району вирішувати складні питання соціально-економічного розвитку, не скаржачись на кризу чи ще якісь непереборні обставини, створив тут же, в Україні, а не в якійсь значно сприятливіший для ведення бізнесу європейській державі. Чому таких господарств як ТОВ «Агрофірма «П’ятихатська» чи, скажімо, «УкрАгроКом» з сусідньої Олександрійщини, ми не маємо хоча б по кілька одиниць у кожному районі? Невже земля-годувальниця своїми дарами не всіх обдаровує достатньо щедро, чи просто на ній розучилися господарювати, задовольняючись лише відносними показниками особистого благополуччя та благополуччя власних родин? Гадаю, усім нам над цим питанням ще випаде нагода добре поміркувати, що особливо буде доречним напередодні майбутніх виборів, якими б вони не були – строковими чи достроковими.

А тим часом бажаємо п’ятихатцям, разом з їх невгамовним керівником, а також і усім іншим жителям Петрівщини щасливого Нового року та Різдва Христового, мирного неба над головою, здоров’я, удачі, добробуту, злагоди та благополуччя!

Володимир Кіфенко.

На знімках: Олександра Поворознюка з ювілейною датою вітають голова районної ради Тамара Сакара та голова райдержадміністрації Сергій Завалій; розі-граш святкової лотереї, внаслідок якої усі чудові подарунки отримали своїх власників; з вітальним словом від тренерів та гравців ФК «Інгулець» звертається головний тренер команди Сергій Лавриненко; дещо розгублений і збентежений несподіваним подарунком Фортуни Василь Хитрук та його чудовий виграш; на сцені Володимирівського сільського клубу гурт «Лісапетний батальйон»; іменний подарок ювілярові від обласного представництва компанії «Телетехніка»; за щедро вбраними і сервірованими столами в затишному сільському клубі розмістилися майже всі працівники господарства (окрім тих, що працюють позмінно) та гості свята.



