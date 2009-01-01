Є така гарна звичка - за добру працю дякувати

За добру і сумлінну працю людям треба дякувати.

Робота комунальників – це, зокрема, й дуже важка праця простих жінок, які щодня підтримують чистоту біля будинків нашого мікрорайону.

Нещодавно наш будинок стала обслуговувати новий двірник – Ольга Миколаївна Кокоуліна. Щоранку, ідучи на роботу, зустрічаю цю тендітну жінку за роботою.

Так як гарна господиня ретельно і прискіпливо вичищає кожний закуток своєї оселі, так і Ольга Миколаївна прибирає прибудинкову територію біля нашого будинку № 7, що по вул. Літвінова.

За вікном тільки-но починає світати, а Ольга Миколаївна уже тут як тут зі своїм професійним інвентарем. Немає значення – дощ за вікном, сніг чи хурделиця – вона завжди на своєму посту. Прибере все до найменшого папірчика, ретельно замете або розчистить доріжки, перевірить, чи немає сміття біля сміттєвих урн, ще раз турботливо огляне закріплену за нею ділянку, і лише тоді, з почуттям виконаного обов’язку, залишає територію.

О.М. Кокоуліна - не тільки сумлінний і відповідальний працівник, а й приємна і комунікабельна, чемна, ввічлива, порядна людина. До кожного мешканця привітно посміхнеться, поцікавиться як справи, побажає гарного дня.

Я, та, мабуть, і всі мешканці нашого будинку, вдячна Ользі Миколаївні за її добросовісну працю. І вважаю, що вона є прикладом того, яким має бути комунальний працівник. Напередодні Новорічних свят хочу побажати О.М.Кокоуліній міцного здоров’я на довгі роки, родинного благополуччя, достатку, душевного спокою, Божого благословення, радості від кожного прожитого дня. Нехай Ваша, така нелегка, робота приносить не лише моральне, а й матеріальне задоволення.

Алла Мішура, мешканка буд №7 вул. Літвінова