Шановні жителі Кіровоградщини! Дорогі друзі!

2016-й рік завершується. Він був реформаторським, непростим та, водночас, сповненим позитивних зрушень, спрямованих на розбудову економіки, громадянського суспільства та держави в цілому.

Кіровоградщина досягла вагомих результатів: збудовані дороги і лікарні, закуплено нове дороговартісне обладнання для шкіл та закладів охорони здоров’я. Наші аграрії зібрали один із найбільших за роки незалежності України урожай, забезпечивши продовольчу безпеку регіону. Набирає обертів децентралізація – в області уже створені і діють перші об’єднані територіальні громади. Ми надали значну підтримку Збройним Силам України, дбаючи про захист і національну безпеку. Це наша спільна заслуга.

Вірю, що любов до рідного краю, прагнення зробити його заможним і процвітаючим будуть пріоритетом у наступному – 2017 році.

Нехай Вогняний півень у новому році додасть нам сил, наснаги і натхнення, здійснить наші мрії і задуми, принесе мир і злагоду в Україну!

З Новим роком та Різдвом Христовим!

З повагою голова обласної державної адміністрації Сергій КУЗЬМЕНКО

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Шановні жителі Петрівщини!

Щиро вітаємо вас із Новим роком та Різдвом Христовим!

Ми з нетерпінням і великими надіями чекаємо на ці чудові свята, адже це пора, коли згадується зроблене і формуються плани та перспективи на майбутнє.

2016-й ми завершуємо напруженою працею, розпочатими проектами, що неодмінно знайдуть своє продовження і в 2017 році.

Це - славні роки для бага-тьох поколінь, для усієї Петрівщини.

Сподіваємося, що успіх, впевненість у наших силах та натхнення нас не залишать, ми продовжимо свій рух до утвердження Петрівщини як потужного, добре розвиненого в соціально-економічному плані регіону.

Жодні виклики не страшні, коли влада і громада спільно діють заради єдиної мети – розвитку рідного краю.

Щиро дякуємо кожному із вас за сумлінну працю, за прагнення зробити наш спільний дім кращим.

Бажаємо усім вам міцного здоров’я, енергії, творчого зростання.

Нехай Новий рік принесе вам здійснення нових мрій, а Різдво Христове – мир, спокій і світлу віру у всеперемагаючу силу добра.

Сергій Завалій, голова райдержадміністрації

Тамара Сакара, голова районної ради

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Шановні жителі Петрівщини!

Щиро вітаю вас і ваші родини з Новим 2017 роком та Різдвом Христовим!

Прийдешній рік хай буде світлим і щасливим, а в рідній Україні панують мир і добробут.

Хай з вами завжди будуть вірні друзі, удача й успіх, а в домі – світло та радісно від любові і добрих новин. Нехай здійснюються ваші задуми, і наш мальовничий степовий край багатіє на радість усіх, хто трудиться для його блага. Безмежного вам добра і щастя, миру і злагоди, оптимізму і наполегливості.

А Різдвяна зоря нехай запалить у ваших серцях вогонь віри, любові і надії. З Новим роком! З Різдвом Христовим!

З повагою народний депутат України Анатолій Кузьменко

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Шановна громадо!

Щиро вітаю вас зі світлими та радісними зимовими святами.

Нехай Новий рік принесе вам гарні новини, щасливі події, додасть наснаги та творчого натхнення, а також наповнить серце добром, любов’ю та вірою у здійснення заповітних мрій та сподівань.

Нехай Божа іскра людяності, чуйності та добра ніколи не згасає у ваших серцях!

Світлана Тилик, Петрівський селищний голова.

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Дорогі земляки!

Сердечно вітаю вас зі світлими і радісними святами, які об’єднують у собі і дитинство, і наше сьогодення, і мрії про майбутнє, - Новим роком та Різдвом Христовим.

Подаруймо найдорожче, найцінніше – любов і тепло наших сердець, увагу і турботу нашим близьким, аби у Новому році щасливих людей стало більше.

Нехай Новий рік та світла Різдвяна зоря принесуть у вашу домівку веселий настрій, здоров’я, щастя, гучну радісну щедрівку та колядку.

З новим роком! З Різдвом Христовим!

Олександр Поворознюк, депутат районної ради.

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Шановні жителі Ганнівки, Володимирівки, Рядової та Сергіївки!

Вітаю вас зі світлим Різдвом Христовим та Новим 2017-м роком!

У ці святкові дні прийміть побажання щастя, добра, благополуччя. Нехай збудуться ваші сподівання, минуть труднощі і примножаться успіхи та здобутки! Будьте здоровими, мирного вам неба, гарного настрою та успішної долі на довгі роки! Бажаю вам благословення!

Ніна Цапенко, Ганнівський сільський голова.

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Шановні працівники, пайовики та пенсіонери ТОВ «Агрофірма «П’ятихатська»!

Від щирого серця вітаю вас з наступаючими святами Нового року та Різдва Христового! Нехай ці свята – вісники оновлення, мрій і сподівань – принесуть вам добро, мир і достаток, а Новий рік увійде до ваших осель добрим і радісним, принесе злагоду і натхнення на нові вагомі здобутки.

Успіхів, нових звершень та здійснення найзаповітніших мрій!

Олександр Поворознюк, генеральний директор ТОВ «Агрофірма «П’ятихатська»

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Шановні мешканці села Зеленого!

Прийміть поздоровлення з Новим роком та Різдвом Христовим!

Прийдешній рік хай буде світлим, щасливим та мирним, а Різдво Христове наповнить серце любов’ю, надією і вірою! Щастя вам, подальших професійних досягнень, миру і злагоди в сім’ї, тепла і світла в оселях!

Нехай Різдвяна Колядка принесе вам віру і надію, радість і любов, обдарує земними благами, а увесь наступний рік хай панують душевний спокій, затишок й іскриста радість.

Інна Беркун, Зеленський сільський голова

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Шановні жителі Іскрівської територіальної громади!

Щиро вітаю вас та ваші родини з Новим роком та Різдвом Христовим!

Зичу міцного здоров’я, особистого щастя, творчого натхнення, здійснення всіх задумів і мрій. Щиро бажаю щастя на довгі роки.

Нехай 2017-й рік буде багатим на гарні новини, свіжі ідеї, приємні зустрічі та нові досягнення, принесе добробут, злагоду та благополуччя у ваші оселі!

Микола Платошин, Іскрівський сільський голова

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Дорогі жителі Йосипівської територіальної громади, працівники та керівники сільгосппідприємств!

Щиросердечно вітаю вас з наступаючим 2017-м роком та світлим святом Різдва Христового!

Хай оповиває ваші оселі у ці святкові дні лише тепла аура неповторної Божої благодаті, і наступний рік неодмінно виявиться щасливішим і радіснішим за минулий.

Миру, злагоди, добробуту, міцного здоров’я, широкого, гладкого і, головне, довгого життєвого путівця вам, вашим дітям і онукам під безхмарним, блакитним небом нашої України.

Іван Шульга, Йосипівський сільський голова

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Дорогі працівники, пайовики та пенсіонери!

Напередодні радісних і світлих свят Нового року та Різдва Христового прийміть наші сердечні поздоровлення!

Від щирого серця бажаємо вам міцного здоров’я, людського щастя, світла і тепла! Нехай кожен день вашого життя буде сповнений радості, миру і злагоди, щедро обдаровує вас і ваших рідних добром і достатком. Хай зігрівають серце тепло людської подяки за добрі справи, зроблені вами.

Дирекція та профком ТОВ «Агрофірма «П’ятихатська»

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Шановні жителі Новостародубської територіальної громади!

Щиро вітаю вас із Новим роком та Різдвом Христовим!

Бажаю вам свіжих сил для нових звершень, творчих успіхів у професійній діяльності, добробуту, вірних друзів та надійних партнерів у добрих справах! Нехай прекрасні зимові свята принесуть мир, спокій і злагоду, впевненість у майбутньому.

Віктор Заїка, Новостародубський сільський голова

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Шановні односельці з Чечелївки та Олександрівки!

Щиро вітаю вас із Новим 2017-роком та Різдвом Христовим!

Нехай ці чудові свята будуть радісними та щедрими, додадуть життєвих сил та окрилять душу!

Хай поруч з вами завжди будуть вірні друзі, удача та успіх, а в домівках – світло і радість від любові та доброти! Здоров’я, добробуту, сімейного затишку та Божої благодаті вам і вашим рідним!

Сергій Дяченко, Чечеліївський сільський голова

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Шановні земляки села Малинівка!

Вітаємо вас і ваші родини з Новим 2017-м роком та Різдвом Христовим!

Нехай ці два великих свята, які започатковують продовження життя на Землі, укріплюють вашу Віру у правоті своєї справи, Надію на по-ліпшення сучасного життя, Любов до близької родини, зміцнять здоров’я і примножать достаток, яких так завжди не вистачає, надихають на нові добрі справи в ім’я рідного народу!

Територіальна громада села Малинівка.

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Дорогі працівники, пайовики та пенсіонери ПСП «Водянське», всі члени громади!

Від щирого серця вітаємо вас з Новим роком та Різдвом Христовим!

Нехай під кришталевий дзвін келихів ваше життя перетвориться на чарівну казку.

Навколо нехай будуть лише щирі посмішки, а всі проблеми і негаразди залишаться в році, що минає. З новим 2017 роком!

Дирекція та профком ПСП «Водянське».

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Шановні працівники, пайовики та пенсіонери ПСП «Зарічне»!

Вітаємо вас зі святами Нового року та Різдва Христового!

Бажаємо вам у Новому році бачити мету і не помічати перешкод задля її досягнення!

З Новим 2017 роком – з новими звершеннями! Нехай же міцніє ваше здоров’я, покращується матеріальне благополуччя, радує особисте життя.

Дирекція та профком ПСП «Зарічне»

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Дорогі працівники, пайовики та пенсіонери ТОВ «Маяк»!

Новий 2017 рік – прекрасне казкове свято – із запахом ялинки, вибухами хлопавок, смаком шампанського. І в цю казкову ніч хочеться побажати, щоб усі бажання, загадані під бій курантів, обов’язково збулися. Нехай проблеми та турботи не торкнуться вас і ваших близьких, будинок буде наповнений щастям і веселим сміхом, а новонароджене Дитя Господнє зішле благословення, яке су-проводжуватиме вас у щоденному житті, незламну силу духу, зміцнюватиме вашу впевненість у щасливому майбут-ньому України.

Дирекція та профком ТОВ «Маяк»

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Шановні освітяни та всі жителі Петрівщини!

Сердечно вітаємо вас та ваші родини з Новим 2017 роком та Різдвом Христовим! Бажаємо щастя, успіхів у здійсненні задумів та міцного здоров’я на довгі роки. Нехай ці веселі свята принесуть у ваш дім радість, затишок та добробут, а наступний рік стане для нашої України роком миру, злагоди та процвітання. Бажаємо гарного настрою і любові, нехай у вашому житті панують гармонія та вдача!

Щасливого Нового року та радісних свят!

Григорій Москалець, начальник відділу освіти, молоді та спорту РДА

Людмила Горбанець, голова районної профспілкової організації працівників освіти

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Дорогі працівники та пайовики ТОВ «Верес»!

Вітаємо вас та ваші родини з Новим роком та Різдвом Христовим!

Нехай ці свята – вісники оновлення, мрій і сподівань принесуть вам і вашим родинам добро, мир і достаток. Бажаємо, щоб у новому році ви зробили все те, про що так давно мріяли. Віримо, що у новому році ви відчуєте турботу з боку колег, тепло друзів та близьких.

Щастя вам, міцного здоров’я, здійснення найзаповітніших бажань.

Дирекція ТОВ «Верес»

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Шановні працівники, пайовики та пенсіонери ПП «Дружба»!

Вітаю вас із Новим 2017 роком та Різдвом Христовим!

Нехай ці свята принесуть вам упевненість у собі, в завтрашньому дні, економічну та політичну стабільність, а вашим родинам – процвітання і виконання всіх мрій. Здоров’я вам і благополуччя!

Хай несе вам Новий рік

Лиш достаток на поріг.

Нехай стіл у кожній хаті

Буде щедрим та багатим!

Віталій Волков, генеральний директор ПП «Дружба»

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Дорогі земляки сіл Козацького, Олександро-Мар’ївки, Зеленого Гаю та Ланів!

Прийміть найщиріші вітання з Новим роком та Різдвом Христовим!

Бажаю вам зустріти 2017 рік у піднесеному настрої, зі світлими помислами та добрими намірами. Нехай ваші діяння сприяють миру та злагоді, зростанню народного добробуту й розвиткові демократії в Україні. Зичу вам здоров’я, щастя, бадьорості, успіхів та достатку. Кохайте та будьте коханими! Даруйте радість собі та оточуючим! Мрійте і досягайте бажаного!

Наталія Лепська, Петрівський сільський голова

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Шановні жителі Богданівської територіальної громади!

Вітаю вас із наступаючим Новим роком та Різдвом Христовим!

Бажаю усім любові та турботи близьких людей, посмішок друзів та сімейного затишку!

Нехай Новий 2017рік буде щедрим для вас на цікаві плани та творчі успіхи, принесе із собою смак нових перемог, впевненість у правильності обраної мети та енергію для її досягнення.

Дякую за плідну співпрацю та сподіваюся на її успішне продовження у наступному році. Щастя усім та міцного здоров’я!

Сергій Доцяк, Богданівський сільський голова

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Шановні працівники, пенсіонери і пайовики ТОВ «Чечеліївське»!

Від щирого серця вітаємо вас та ваші родини з Новим роком та Різдвом Христовим!

Зичимо вам міцного здоров’я, творчих натхнень, здійснення ваших професійних планів, особистих бажань, усіх мрій та задумів.

Нехай Різдво та Новий рік принесуть вам тільки добробут, благополуччя, родинне тепло та злагоду, щирих друзів та партнерів, шану та любов від рідних та близьких людей, щасливі і яскраві події та лише гарні і радісні новини!

Дирекція ТОВ «Чечеліївське»

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Шановні жителі Водянської територіальної громади!

Прийміть сердечні вітання з Новим роком та Різдвом Христовим!

Напередодні новорічних свят хочу побажати, щоб у кожну вашу оселю завітав Дід Мороз і виконав ваші найзаповітніші бажання. Нехай прекрасні зимові свята принесуть мир, спокій і злагоду та впевненість у майбутньому. Успіхів вам та удачі у всіх ваших справах! Нехай здійсняться у Новому році усі ваші мрії та сподівання!

Зичу вам міцного здоров’я, успіхів, родинного щастя, достатку і благополуччя!

Оксана Гончаренко, Водянський сільський голова

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Дорогі мешканці Іванівської територіальної громади!

Щиро вітаю вас та ваші родини з Новим роком та Різдвом Христовим!

Озирнувшись назад, можна сміливо сказати, що 2016 рік був прожитий не дарма. Цей рік був насичений подіями, напруженою працею, глибоким змістом та звершеннями. Він подарував нам радість зустрічей і відкриттів, перемог і досягнень, новий професійний і життєвий досвід.

Зичу вам свіжих сил для нових звершень, творчих успіхів у професійній діяльності, родинної злагоди та тепла, добробуту, вірних та на-дійних друзів у добрих справах!

Людмила Коломієць, Іванівський сільський голова

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Шановні працівники, пайовики та пенсіонери ТОВ «Агродар ЛТД»!

Вітаємо вас з Новим 2017 роком! Бажаємо у всьому знаходити користь і радість. Нехай вороги допоможуть відчути смак життя, а друзі допоможуть подолати всі перешкоди. Нехай неприємності дадуть безцінний досвід, а натхнення допоможе зробити життя кращим. У Новому 2017 році ми бажаємо поновлення і чистоти – у всьому і завжди. Щастя усім, здоров’я, сімейного затишку та добробуту!

Анатолій Дорофеєв, генеральний директор ТОВ «Агродар ЛТД»



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Шановні жителі сіл Червонокостянтинівка, Краснопілля, Новопетрівка та Баштине!

Щиро вітаю вас та ваші родини з Новим роком та Різдвом Христовим!

Бажаю кожній родині сімейного добробуту, радісних дитячих усмішок, здоров’я, любові, миру і процвітання! Нехай Новий рік увійде до вашої оселі добрим і радісним, принесе злагоду і достаток, натхнення на нові вагомі здобутки.

Хай доля щедро обдаровує всілякими благами, а друзі та рідні ніколи не розчаровують.

Нехай світло Різдва Христового зігріває вашу оселю, примножить любов у ваших серцях!

Катерина Галуган, депутат районної ради

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Шановні працівники, пайовики та пенсіонери ТОВ «Малинівське»!

Вітаємо вас з Новим роком та Різдвом Христовим!

Нехай прийдешні дні стануть кращими від усіх минулих, нехай Новий рік подарує надію та впевненість у світлому майбутньому, а кожна нова хвилина життя буде яскравішою, радіснішою і веселішою. З Новим 2017 роком вас, у якому кожна нова секунда буде наповнена тільки щирою дружбою і взаємною любов’ю.

Дирекція та профком ТОВ «Малинівське»

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Шановні земляки!

Щиро вітаємо вас та ваші родини з Новим роком та Різдвом Христовим!

Бажаємо, щоб 2017 рік став синонімом успіху, радості, благополуччя.

Щоб у вашому житті була гармонія а негаразди оминали вас та ваші сім’ї, щоб вир сучасного життя, попри всі його проблеми та виклики, залишив місце для справжніх почуттів, емоцій, мрій!

Нехай Різдво Христове осяє вас радістю і любов’ю, сповнить духовною наснагою!

Бажаємо усім міцного здоров’я, сімейного благополуччя, невичерпних сил та енергії, нових творчих здобутків на благо України!

Дирекція та профком фермерського господарства «Карат СВ»