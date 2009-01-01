Дозвіл на викиди

З метою отримання дозволу на викиди ПП «Дружба» доводить до відома громадськості про те, що майданчики підприємства розташовані за такими адресами:

- майданчик № 1 - 28300, Кіровоградська обл., Петрівський р-н., смт. Петрове, вул. Злагоди, 92 а – тік;

- майданчик № 2 - 28300, Кіровоградська обл., Петрівський р-н., смт. Петрове, вул. Злагоди, 114 а – тракторна бригада;

- майданчик № 3 - 28300, Кіровоградська обл., Петрівський р-н., смт. Петрове, вул. Садова, 5 - гараж.

Даний об’єкт спеціалізується на вирощуванні, очищенні та тимчасовому зберіганні зернових та технічних культур. При здійсненні виробничої діяльності відбуваються наступні технологічні процеси: приймання зернових культур з автотранспорту, очищення зерна сепараторами БЦС-50, тимчасове зберігання зернових культур, опалення приміщень, заправка авто та сільськогосподарської техніки, зберігання нафтопродуктів, механічна обробка металів, зварювання металів. Джерелами утворення речовин, які забруднюють атмосферне повітря, на підприємстві являються: ємності для зберігання нафтопродуктів, паливні колонки, обладнання з механічної обробки металів, зварювальні апарати, обладнання по очистці, просушуванню зернових культур, зернометальні машини, склади зберігання зернових та тех-нічних культур, обладнання для опалення приміщення в зимовий період.

Від майданчиків у процесі виробничої діяльності підприємства в атмосферу виділяються наступні забруднюючі речовини: азоту оксиди, вуглецю оксид, вуглецю діоксид, метан, пил абразивний, пил металевий, пил зерновий, тверді частинки, вуглеводні граничні, вуглеводні ароматичні, сірководень, бензол, толуол, марганець та його з’єднання, заліза оксид, неметанові леткі органічні сполуки, сірчистий ангідрид, .

Внести зауваження та отримати більш детальну інформацію можна в Петрівській районній державній адміністрації, за адресою: 28300, смт. Петрове, вул. Святкова, 20, телефон (05237) 9-63-01, 9-62-96 (крім суботи та неділі).



