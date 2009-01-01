Вагомий подарунок

Нещодавно у Петрівському НВО «ЗШ І – ІІІ ступенів – гімназія» відбулася зустріч керівників закладів освіти району, голів профспілкових комітетів шкіл, представників батьківської громадськості та учнівського самоврядування, депутатського корпусу району з заступником голови обласної державної адміністрації Андрієм Коломійцевим. Ця подія була неординарною і знаковою, адже символізувала певний рубіж у ставленні держави до свого майбутнього – виховання підростаючого покоління, забезпечення умов для навчання на сучасному рівні. Тому, як живе і розвивається освітянська галузь району, був присвячений відеофільм, яким розпочався захід.

Нині ми переживаємо дуже непростий і складний період: країна перебуває в стані економічної кризи і війни, яка поглиблює кризові явища, адже велика частка ВВП йде на потреби оборони. Та були в не такому вже й далекому минулому часи, коли кризові явища здавалися взагалі неподоланними, більшість працівників впродовж бага-тьох місяців не отримували зарплату, а якщо і отримували, то бартером, про який нинішня молодь і уявлення не має, медики, вчителі, працівники інших галузей страйкували, протестуючи проти злиденного життя. Нині ж, незважаючи на здавалося б набагато важчі часи (війна ж!) - і зарплати виплачуються вчасно (а педагоги мають ще й певні доплати), і галузь освіти динамічно розвивається, по-ліпшується її матеріально-технічне забезпечення. Саме цьому і була присвячена зустріч з одним з обласних високопосадовців, який виступив у ролі Святого Миколая, адже саме напередодні ми відзначили це чудове християнське свято.

Про це і говорив А.Коломійцев, вітаючи присутніх з щойно минулим святом і з наступаючими новорічними.

-Державна політика спрямована на розвиток освіти, забезпечення дітей і молоді якісними освітніми послугами, підняттям їх на європейський рівень, – зазначив Андрій Олександрович. Цю політику втілюють в життя очільник області Сергій Кузьменко і народний депутат України Анатолій Кузьменко, докладаючи зусиль для поліпшення матеріальної бази навчальних закладів. Сільські діти не повинні відчувати, що вони чимось обділені у порівнянні з міськими. В кожній школі повинен бути якісний швидкісний Інтернет, щоб світ став ближчим до кожної дитини, сучасне інтерактивне обладнання, комп’ютери тощо. Це буде запорукою того, що діти отримають більш глибокі знання, які дозволять втілити в життя їхні мрії і плани.

А.Коломійцев побажав присутнім гарних свят і миру.

Звернулися до присутніх і голова райдержадміністрації Сергій Завалій та голова районної ради Тамара Сакара. Вони висловили подяку вчителям та керівникам навчальних закладів за невтомну працю, турботу про комфорт і затишок в школах, задля чого не шкодують ні сил, ні часу, та депутатському корпусу, який підтримує всі ініціативи щодо поліпшення умов навчання. Особлива подяка – керівництву області і народному депутату України А.Кузьменку, завдяки яким сьогодні освітяни району отримують вагомі подарунки.

А подарунки були, як ніколи, щедрими. А.Коломійцев разом з очільниками району їх вручив освітянам, що і стало апогеєм заходу.

Сертифікат на отримання кабінету хімії на суму 112 тис.грн отримало Петрівське НВО «ЗШ І – ІІІ ступенів – гімназія». Мультимедійні комплекси (інтерактивна дошка, проектор, ноутбук) на суму 40 тис.грн отримали Новостародубська ЗШ І – ІІІ ступенів, Іскрівська ЗШ І – ІІІ ступенів, Червонокостянтинівська ЗШ І – ІІІ ступенів та Петрівська ЗШ І – ІІІ ступенів. Мультимедійний комплекс вартістю 31 тис.грн поповнить матеріальну базу Луганської школи. Сертифікати на отримання навчально-комп’ютерних комплексів вартістю 40 тис.грн отримали Балахівська та Володими-рівська загальноосвітні школи І – ІІІ ступенів. Петрівська ЗШ І – ІІІ ступенів отримала сертифікат на навчально-комп’ютерний комплекс вартістю 47 тис.грн, а Іскрівська ЗШ І – ІІІ ступенів – такий же комплекс вартістю 55 тис.грн. Матеріальна база Водянського НВК поповнилася проектором вартістю 9 тис.грн, Петрівської ЗШ І ступеня – телевізором вартістю 17 тис.грн, Новостародубської ЗШ І – ІІІ ступенів – оригінальним макетом автомата Калашнікова вартістю 8 тис.грн, а Петрівського НВО «ЗШ І – ІІІ ступенів – гімназія» та Новостародубської ЗШ І – ІІІ ступенів - тренажерними комплексами на суму 199 тис.грн.

Не було меж радості всім учасникам заходу, адже вперше освітяни району отримали такі вагомі і щедрі подарунки.

Слід згадати, що розпочинався захід піснею «Петрівський край» у виконанні Д.Суліми та В.Блохи, яка, разом з відеороликом, продемонстрованим на початку зустрічі, стала візиткою району, а пісня «Україна» у виконанні К.Мовчан стала завершальним музичним дарунком всім присутнім та гостям, як свідчення турботи і піклування держави про своє майбутнє – підростаюче покоління.

Анатолій РЯБОКОНЬ.

На знімках: А.Коломійцев і керівники району вшанували пам’ять колишніх учнів школи, які полягли в боях за свободу і незалежність Батьківщини; А.Коломійцев, С.Завалій та Т.Сакара з керівництвом та представниками бать-ківської громадськості Петрівської ЗШ І ступеня.