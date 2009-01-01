Волонтерство – це поклик душі

Серед значних міжнародних свят досить важливим є і День волонтера, що відзначається ще з 1985 року за рішенням Генеральної Асамблеї ООН. В Україні волонтерський рух став поширюватися нещодавно, і особливо активно почав діяти з часу військового конфлікту на Сході. Саме завдяки небайдужості наші громадяни долучилися до цієї справи. Вони, не шкодуючи сили, здоров’я, а інколи навіть життя, допомагають армії. Не забувають і про населення, що проживає в зоні проведення АТО, яке стало заручниками протистояння, виниклого внаслідок російської пропаганди за розширення «руского міра», ігноруючи волевиявлення українського народу, який будує незалежну, європейську державу. В цій справі велику роль відіграє і волонтерський рух, адже він, разом із Збройними Силами, нині захищає нашу державу.

На минулому тижні на базі районного волонтерського центру «Допоможемо воїнам Петрівщини» відбулося чергове засідання Координаційної ради волонтерських загонів учнівської молоді Петрівського районного парламенту дітей. В заході взяли участь представники волонтерських загонів шкіл району, голова районного волонтерського руху «Допоможемо воїнам Петрівщини» Алла Горністова, завідувач сектору молоді та спорту Петрівської РДА Ірина Лугова і директор ЦДЮТ Валентина Бойко.

На цьому зібранні про розвиток волонтерського руху розповідала координатор РПД Наталя Дементьєва. Вона також повідомила, що, за статистичними даними ООН, у світі налічується близько 140 мільйонів волонтерів. Основними напрямками діяльності волонтерів нашого району нині є допомога бійцям та пораненим землякам. Під їх опікою знаходяться також соціально незахищені сім’ї та окремі громадяни, важливою ланкою діяльності є також і благоустрій своїх територій. Наталя Василівна повідомила, що у закладах освіти області тепер нараховується 969 волонтерських загонів, які охоплюють цією справою майже 10 тисяч учнів. Нещодавно Петрівський парламент дітей було відзначено як лідера на обласній сесії парламенту дітей. Про волонтерську діяльність РПД на цій координаційній нараді доповідала її голова, учениця Червонокостянтинівського ЗНЗ Аня Стожкова. Координаційна рада була створена лише рік тому на базі ЦДЮТ. Для більш ефективної і успішної роботи юні волонтери уклали угоду про співпрацю з громадською організацією «Допоможемо воїнам Петрівщини». Нині члени координаційної ради розробляють умови проведення благодійних акцій, організовують майстер-класи по виготовленню сувенірів для воїнів АТО, створюють відеоролики на підтримку наших земляків. Волонтери також збирають одяг, речі першої необхідності, готують вітамінні коктейлі та заготовляють продукти харчування. Доброю справою, яка об’єднала всіх, стало плетіння маскувальних сіток. Найбільшою радістю для наших воїнів є малюнки та обереги, виготовлені дитячими руками. Традиційними стають також акції до великих календарних свят, таких як «Великдень» та «Подаруй воїну новорічний настрій», під час яких юні волонтери беруть участь у формуванні святкових посилок. Якраз і цього разу діти привезли до волонтерського центру смачні гостинці для воїнів, новорічні листівки, виготовлені своїми руками, ялинкові прикраси. Не залишаються поза увагою волонтерів і діти, що потрапили у складні життєві обставини. Їм допомагають не лише добрим словом та матеріальною підтримкою, а й також шкільним приладдям, одягом та солодощами на свята. На ці потреби йдуть кошти, отримані від шкільних благодійних ярмарків. Турбують волонтерів також питання збереження навколишнього середовища та пропагування здорового способу життя, піклування про бездомних тварин. Дитячий шкільний парламент постійно співпрацює з органами місцевого самоврядування, місцевими підприємцями та небайдужими людьми. «Про свої благодійні справи ми інформуємо у засобах масової інформації та Інтернеті, аби таким чином залучити до наших лав інших дітей та дорослих. Волонтерство - справа добровільна, та чим більше людей до неї долучиться, тим кращим і добрішим стане наше суспільство», - зазначила у своєму виступі Аня Стожкова.

Про діяльність районного волонтерського руху розповідала учням голова громадської організації «Допоможемо воїнам Петрівщини» Алла Горністова. Вона особисто не один раз доставляла захисникам одяг, продуктові набори, ліки, військове обмундирування та багато інших важливих побутових речей. Тож їй було про що розказати. Волонтерська організація продовжує разом з громадою району з ентузіазмом робити цю добру справу, адже ця підтримка неабияк впливає на настрій та бойовий дух воїнів.

Завідувач сектору сім’ї та молоді Петрівської РДА Ірина Лугова від імені керівництва району подякувала дітям за те, що вони долучилися до цієї благородної справи. Вона вручила ученицям Ганнівського ЗНЗ Олі Бардіній та Іскрівської ЗНЗ Тані Єфімовій Подяки Петрівської РДА. Алла Горністова вручила представникам волонтерських загонів учнівської молоді із шкіл району спільні Грамоти відділу освіти Петрівської РДА та районного волонтерського центру «Допоможемо воїнам Петрівщини» за активну громадянську позицію, благодійництво, відповідальну соціальну діяльність та розвиток волонтерського руху.

В цей день до волонтерів завітав гість - Микола Горяний. Він - воїн АТО, який зараз проходить реабілітацію після операції. Для нього юні волонтери збирали кошти, і при цій нагоді вручили Миколі особисто. Також, під час засідання, Аллі Павлівні зателефонував ще однин воїн - Віктор Бабенко, якому також надавали матеріальну допомогу. Обидва бійці щиро дякували за це школярам.

Волонтерство - це покликання і спосіб життя. Сьогодні волонтери сприяють перемозі України та збереженню її державності, не чекаючи за це винагороди, адже найбільшою радістю і нагородою для них стане мир на Україні та гідне життя її громадян.

Сергій АНДРУСЕНКО.

На знімках: учні Чечеліївської ЗНЗ привезли гостинці воїнам; волонтери Іскрівського ЗНЗ теж підготували подарунки; звітує Аня Стожкова; Микола Горяний в гостях у волонтерів; Алла Горністова нагороджує Грамотою загін “Волонтери» Балахівського ЗНЗ; плетіння маскувальної сітки.