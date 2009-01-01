Завдяки йому село розквітло

2006 рік став знаковим для с. Володимирівка та радгоспу «П’ятихатський». Після кількох років «руїни» розпочався час «відродження». Пов’язаний цей час із приходом до керівництва господарством О.Г. Поворознюка – людини енергійної та завзятої.

10 років в історії – це мить… 10 років в житті людей радгоспу – це ціла епоха, яку ще можна назвати «епохою Поворознюка».

За цей час разюче змінилася агрофірма. Невпізнаною стала і наша Володимирівка, що сьогодні поступово трансформується в столицю українського футболу. В селі з’явилися три чудові футбольні поля, нічні вулиці манять вогнями ліхтарів, влітку буяють від переливів квіти на клумбах. Відновилося асфальтоване покриття, що до цього поступово стало зникати, та з’явився новий водогін, відновила свою роботу радгоспна їдальня. Ще донедавна порожні віконниці будинків по вул. Спортивній тепер наповнилися світлом. Пайовики агрофірми мають можливість отримувати хліб із сільської пекарні за зниженими цінами. Запрацював цех по виготовленню макаронних виробів. Реконструювали приміщення торговельного комплексу, де на даний час жителі села відзначають знаменні дати. Село дійсно ожило і розквітло. Працівники агрофірми мають можливість сьогодні пізнавати світ через туристичні подорожі. Всіх справ не перелічити…

Володимирівська ЗШ І – ІІІ ступенів постійно відчуває підтримку агрофірми. З великим завзяттям учні школи вітали початок реконструкції шкільного спортзалу.

Агрофірмі рівно десять.

Ви ідеям дали хід.

І зуміли розкрутитись,

Без реклами засвітитись.

Вас визнали. До вас ідуть.

Вас справи великі ждуть.

Олександре Григоровичу, хочемо побажати, щоб Ваша мрія по створенню спортивної школи здійснилася якнайшвидше. Натхнення Вам!

З повагою педагогічний та учнівський колективи школи.