Рік був успішним

В один з останніх днів року в конференц-залі ПАТ НВП «Радій» (м.Кропивницький) відбулася прес-конференція голови обласної державної адміністрації Сергія Кузьменка, присвячена основним результатам роботи за 2016-й рік та пріоритетам на 2017-й рік, на яку були запрошені журналісти обласних, районних та ряду інших ЗМІ.

Сергій Анатолійович зауважив, що 2016 рік загалом був успішним, економічна ситуація в області помітно поліпшилася. За результатами загальнодержавного моніторингу Кірово-градщина з 11-го місця піднялася на 8-ме місце серед областей України за показниками соці-ально-економічного розвитку. У своєму виступі очільник області озвучив головні тези, які характеризують роботу у році, що минає.

Зокрема, у 2016 році області вдалося заробити і спрямувати у бюджет на 1,1 млрд. грн. більше відрахувань, ніж у минулому році (приріст склав близько 50%). За рахунок усіх надходжень до бюджету (майже 8 млрд. грн.) забезпечувалися три стратегічні напрямки: на 43% більше, ніж у минулому році, зросло фінансування програм соціального захисту мешканців області (загальна сума - 2,5 млрд. грн.); покращилося фінансування охорони здоров’я та освіти (загальна сума - 2,2 млрд. грн). Закуплено 28 нових шкільних автобусів, проведено мультиме-дійну модернізацію шкіл, вперше за останні роки спрямовано кошти на додаткові виплати вчителям. Суттєво (майже на 30%) збільшився обсяг коштів для інвестиційних проектів.

Цього року продовжувалося відновлення автомобільних доріг Кіровоградщини. Залучено з усіх джерел у 4 рази більше коштів, ніж у 2015 році - 518,5 млн. грн. Вперше з 2012 року здійснено капітальний ремонт значних ділянок доріг державного значення загальною протяжністю близько 50 км.

Середня заробітна плата з січня 2015 року по жовтень 2016 року зросла з 2789 грн. до 3861 грн. (на 38%). Найбільше за цей період заробітна плата зросла у сільському господарстві -з 2 480 грн. до 3 922 грн. (на 55%).

У 2016 році збудовано 9 елеваторів, відкрито завод і три переробних підприємства, запущено електростанцію. Забезпечено модернізацію основного підприємства водопостачання області ОКВП «Дніпро-Кіровоград» (більше 40 млн. грн.). У підприємства агропромислового комплексу, інфраструктури та промисловості було вкладено майже 4 млрд. грн. інвестиційного ресурсу.

Пріоритетні напрямки фінансування охорони здоров’я: реконструкція дитячої обласної лікарні та станції переливання крові, модер-нізація окремих корпусів та відділень обласної лікарні, капітальний ремонт обласного госпіталю для ветеранів війни. В обласному центрі було відкрито філіал Донецького медичного університету.

Пріоритет ОДА у 2017-му році - розвивати проект «Здоров’я наших дітей» за трьома напрямками: моніторинг якості харчування дітей у школах; моніторинг матеріальної бази для розвитку дитячої фізкультури і спорту (шкільних спортзалів та спортмайданчиків); повне завершення усіх робіт у дитячій обласній лікарні і початок ремонтування дитячих відділень районних лікарень. У 2017 році буде введено в дію новий інструмент здійснення належного контролю за цими напрямками «Моніторинговий Центр» Голови ОДА. На «Моніторинговий Центр» також буде покладено завдання розвитку комунікацій з громадою нашої області. Тобто, у 2017-му році ставиться за мету завдяки максимально наблизити обласну владу до громади.

Сергій Кузьменко акцентував увагу учасників прес-конференції на тому, що, прийшовши на посаду голови облдержадміністрації, поставив завдання своїй команді добитися суттєвого зростання середньої заробітної плати у агропромисловому комплексі області, бо не можна вважати нормальною ситуацію, що в аграрній галузі вона нижча від середньообласного показника. Це завдання виконано, хоча над підвищенням рівня заробітної плати, як в сільському господарстві, так і в інших галузях, ще слід наполегливо працювати, бо нинішні показники, хоча і зросли, та все-одно не можуть нас задовольнити. Та все ж тенденція позитивна і оптимістична.

Слід сказати, що голова облдержадміністрації став ініціатором проекту «Здоров’я наших дітей».

-Здоровий спосіб життя, якісне харчування і належний стан медичних послуг – важливі складові реалізації цієї програми, метою якої є здорове фізично і морально молоде покоління громадян України, – сказав С.Кузьменко.

Він відповів на запитання учасників прес-конференції, причому слід сказати, що ні темами, ні часом журналісти не були обмежені.

Відповідаючи на запитання журналістів, голова ОДА повідомив, що на ремонт доріг область може освоїти 1,3 млрд.грн. Він підтримує і роздержавлення ЗМІ, бо вважає, що журналісти здатні без опіки органів влади на належному рівні доносити інформацію до громадськості, а влада повинна використовувати ЗМІ лише для оприлюднення офіційної інформації. Стосовно децентралізації позиція очільника області полягає в тому, що її метою є наближення адміністративних послуг до людей, формування економічно спроможних громад, здатних на належному рівні забезпечувати життєдіяльність відпо-відних територій.

Одне з запитань стосувалося проблеми, яка гостро постала на рівні всієї держави – утилізації і переробки побутових відходів.

-На території області немає жодного сміттєпереробного підприємства, тому обласна влада працює над цією проблемою. Визначаємося з локацією майбутнього підприємства, найдоцільнішою з точки зору логістики, працюємо над пошуком інвесторів, в тому числі вивчаємо можливість співпраці з Європейським інвестиційним банком, ЄБРР, вітчизняними інвесторами, – зазначив С.Кузьменко.

Були запитання і стосовно його ставлення до декларування доходів державних службовців, роботи ОДА по підвищенню зайнятості населення, ставлення до мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення. Багато запитань стосувалися місцевих проблем. На всі питання Сергій Анатолійович дав вичерпні відповіді.

Завершуючи зустріч, він, звичайно ж, привітав всіх з наступаючими святами Нового року та Різдва Христового, побажав всіляких гараздів і успіхів, а головне – миру.

Анатолій РЯБОКОНЬ.