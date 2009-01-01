Сергій Завалій: «Рік, що минає, для нас видався вдалим, але на досягнутому зупинятися не збираємося»

Мабуть, це є цілком закономірним явищем, що в періоди підвищеної емоційної напруги, глибоких соціальних потрясінь, час летить особливо стрімко. Щоранку з хвилюванням прислухаючись до тривожних повідомлень зі Сходу, ми майже не помітили, як іде в історію ще один рік нашого з вами буття. Здавалося, ще зовсім недавно ми готували попереднє передноворічне інтерв’ю з головою району, а ось уже знову, за традицією, будемо говорити про те, що зроблено, і про те, що заплановано на рік прийдешній.

Втім, якщо уважно огледітися довкола, то говорити справді є про що. Адже рік, що минає, позначений для усіх нас не лише трагічними новинами з Донбасу, а й кілометрами відремонтованих доріг, великою кількістю відновлених і реконструйованих об’єктів соціальної інфраструктури, відчутними змінами на краще в діяльності галузей освіти, культури та охорони здоров’я. Відверто кажучи, важко пригадати ще якийсь рік за період нашої державної незалежності, навіть враховуючи спокійні і мирні часи, коли було б зроблено скільки, як у цьому, вже минаючому році. Отож про це (і не тільки) наша чергова розмова з головою районної державної адміністрації Сергієм Завалієм.

- Сергію Володимировичу, в Новорічне надвечір’я, незалежно від віку, ми пригадуємо все те добре, що було в році минулому, підводимо підсумки зробленому. Як гадаєте, які з соціально значимих проектів, втілених в життя цьогоріч, є найбільш вагомими, які питання у Вашій роботі були пріоритетними?

- Гадаю, що 2016 рік для громади Петрівщини можна вважати вдалим, адже саме цього року нам усім, спільними зусиллями, вдалося зреалізувати багато чудових проектів, практично у всіх галузях, зокрема в медицині, освіті, культурі, розвитку фізичної культури і спорту, житлово-комунального господарства. Лише по галузі охорони здоров’я за цей рік ми освоїли 13 млн.гривень. Порівняно з попереднім – 2015 роком – це просто колосальна сума. Серед найбільш значущих об’єктів медичної галузі, очевидно, най-більше уваги ми приділили Центральній ра-йонній лікарні. Тут були повністю замінені вікна та дверні блоки в головному корпусі й в інфекційному відділенні, упорядковано цокольний поверх та центральний вхід до головного корпусу, здійснені ремонтні роботи в рентген-кабінеті. А ще, за сприяння сільських та селищних голів, а також за кошти районного бюджету, ми суттєво оновили медичне обладнання, таким чином значно поліпшивши умови роботи наших лікарів, адже для того, аби вони могли надавати якісні медичні послуги, їм повинні бути забезпечені усі необхідні умови, та й громадяни наші повинні лікуватися в гарних комфортних умовах.

Протягом року багато заходів виконано і по закладах медицини первинної ланки, зокрема, здійснено капітальний ремонт системи опалення з встановленням піролізних котлів у ФАПі с.Чечеліївки та в лікарській амбулаторії с. Іскрівки. Виконано ремонтні роботи та закуплено меблі і обладнання в Зеленській лікарській амбулаторії. В приміщенні комунального закладу «Петрівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» районної ради облаштовано кімнату для зберігання і видачі нарковмісних засобів.

По освітянській галузі за поточний рік освоєно понад 10 млн.гривень. Тут, очевидно, най-більш значущими є проекти, які були реалізовані за допомогою Фонду регіонального розвитку – це заміна теплосистеми в Петрівському НВК та повна заміна вікон в Луганській загальноосвітній школі. А крім того, ми й по інших закладах ремонтували спортивні зали, встановлювали енергоощадливі склопакети та й взагалі намагалися усім питанням успішної діяльності освітянської галузі приділяти максимум уваги.

Завдяки сприянню депутата Верховної Ради України Анатолія Кузьменка, за рахунок державної субвенції напередодні новорічних свят більшість навчальних закладів району отримали цінні подарунки (навчальні кабінети, спортивне знаряддя і мультимедійне обладнання) на суму 600 тис.грн.

Намагалися також, щоб соціальний статус педагогічної праці відповідав тому значенню, який ця професія має займати в суспільстві, тобто, крім усіх, належних за законом виплат та доплат, ми сплачували ще й 20% за престижність учительської праці.

Цього року, вважаю, чимало уваги ми приділили й галузі культури, яка до цього, говоритимемо прямо, була дещо обділена увагою влади. Зараз же, можу відповідально заявити, - ця галузь ожила. Певне, ви помітили, що ми розпочали ремонтні роботи по районному Будинку культури, зокрема, перекриваємо дах на будівлі, і не маю сумніву, що у 2017 році ми закінчимо ці ремонтні роботи. А ще цього року з використанням спонсорських коштів місцевих сільгосппідприємств ми виконали ряд серйозних робіт з реконструкції спортивного залу в колишній Петрівській загальноосвітній школі №2 (нинішній дитячій музичній школі). Тепер маємо в районі гарний, сучасний спортивний зал, і, що найголовніше, – доступний для усіх бажаючих.

Не залишилися цього року без здобутків і у сфері житлово-комунального господарства. Передусім до таких здобутків віднесу ремонт доріг – і в луганському напрямку, і в’їзд до Петрового з боку Олександрії, і дорога Т-12-15 в межах райцентру, що була відремонтована за кошти Фонду соці-ально-економічного розвитку територій, які ми отримали завдяки допомозі нашого депутата – Анатолія Івановича Кузьменка (в сумі 4 млн.гривень). Саме тому я вважаю, що минулий рік був вдалим, адже ми не обійшли увагою жодну галузь з тих, що визначають соціальну складову життя наших громадян.

- Якщо вже згадали про соціальну складову, то, певне, кількома словами доречно згадати й про діяльність територіального центру, який цього року також справив своє новосілля в чудовій реконструйованій будівлі?

- Так, справді, цього року ми закінчили ка-пітальний ремонт старого приміщення музичної школи, яке ідеально підійшло для потреб територіального центру. І, гадаю, ви погодитеся, що ця будівля тепер також стала однією з перлин Петрового. Словом ми намагалися приділити максимум уваги усім галузям, і, здається, нам це вдалося.

- Сергію Володимировичу, Ви вже зазначали, що значну кількість робіт було виконано за допомоги сільгоспвиробників, місцевих територіальних громад. Але при цьому представники територіальних громад не забувають і про розвиток власних територій. І ми знаємо, що Ви по-стійно підтримуєте зворотний зв’язок з громадами: виїжджаєте на місця, проводите особисті прийоми. Які, на ваш погляд, найбільш значимі проекти цього року місцеві територіальні громади втілили на своїх територіях?

- Ну, напевне, маємо згадати, що у 2016 році Ганнівською сільською радою було здійснено ряд заходів для забезпечення водопостачання в с.Ганнівці (придбане та змонтоване гідротехнічне устаткування насосних станцій), придбано дитячий спортивно-ігровий майданчик та інше спортобладнання на суму 68,5 тис.грн, крім того виконано багато робіт з благоустрою.

Також, за кошти районного Фонду охорони навколишнього природного середовища завершено реалізацію інвестиційного проекту «Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Березніговатої в смт Петровому». Крім того, виконано будівництво гідротехнічних споруд для захисту від підтоплення поверхневими водами вулиці Шкільної в Йосипівці на суму 100 тис. гривень та здійснені заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану р.Зелена в центральній частині с.Йосипівки (68,9 тис.грн). Благоустроєм берегової лінії р.Інгулець займалися і в с.Богданівці – тут були здійснені роботи по відновленню і підтриманню сприятливого гідрологічного режиму і санітарного стану р.Інгулець в ра-йоні мосту на суму 143,7 тис.грн. Петрівською селищною радою також були виконані роботи по відновленню і підтримці сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану р.Березніговатої в смт Петровому на суму 1090,0 тис.грн.

Багато уваги терито-ріальні громади приділяли благоустрою територій: насаджувалися нові парки, квітники та проводилося санітарне очищення та прибирання в населених пунктах. В смт Петровому упорядковано прибудинкову територію біля буд.5,6 по вул. Літвінова, тут же облаштовано дитячий майданчик (всього робіт на суму 1650,0 тис.грн.) встановлено ще два дитячих майданчики по вул. Літвінова, 10 та по вул. Медовій, проведено благоустрій парку на території Луганки, де освоєно 80 тис.гривень, забезпечено надання послуг доступу до мережі Інтернет в Іскрівці, здійснено капітальний ремонт по заміні віконних прорізів у Малинівському ДНЗ, покращено матеріально-технічний стан Новостародубського ДНЗ, Петрівського ДНЗ «Колосок».

Всі громади приділяли максимум уваги для покращення соціально-економічного становища своїх територій: покращувався матеріально-технічний стан дошкільних навчальних закладів, закладів культури, ремонтувалися дороги, максимальна увага приділялася розвитку житлово-комунального господарства, розширювалися мережі освітлення. Так, для відновлення вуличного освітлення в населених пунктах району сільськими й селищними радами були акумульовані кошти на суму близько 2-х млн. гривень.

Не забували сільські та селищні ради про учасників АТО, учасників бойових дій у Другій світовій війні, воїнів-інтернаціоналістів, чорнобильців. Надавали субвенції на оздоровлення дітей влітку, пільгове перевезення, безкоштовне харчування школярів тощо.

За кошти Новостародубської, Зеленської сільських рад, Петрівської селищної ради та коштів районного бюджету здійснено частковий ремонт будівлі ра-йонної організації ветеранів України (освоєно 120 тис. гривень).

- Сергію Володимировичу, а який серед численних проектів, що були заплановані на поточний рік, перебував у полі зору Вашої особливої уваги, і чи вдалося його втілили в життя?

- Я не можу сказати, що якийсь із проектів залишився поза увагою: всі вони перебували в полі зору, хоча, мабуть, найбільше хвилювання було все ж за виконання проекту по ремонту згаданої вище спортивної зали. Адже кошти на його реалізацію надавалися сільськогосподарськими підприємствами, тому, звичайно, хотілося їх використати максимально ефективно, аби вони й самі відчували втіху та гордість від того, що в районі з їх допомогою з’явився гарний, сучасний спортивний зал. Безумовно, значна увага приділялася також і порядку освоєння коштів, які ми отримали за програмою соці-ально-економічного розвитку територій (ті ж самі ремонтні роботи на автодорозі Т-12-15, в’їздів до райцентру та по населеному пункту. Адже ми розуміли, що погодні умови не завжди сприяють якісному виконанню робіт, а тому зробили усе можливе, аби закінчити їх до настання холодів. І вже традиційно однією з головних моїх турбот є піклування про учасників АТО, про їх сім’ї. Одним з найскладніших питань, з якими зверталися до нас звільнені в запас воїни – є земля. На даний момент ми вже майже вирішили цю проблему. Всього ж із заявами про отримання земельних ділянок до нас звернулося 269 учасників АТО. Наказів щодо дозволів на виготовлення проектної документації видано 261.

Завдячуючи нашим хлопцям, які на передовій боронять Укра-їнську державу від агресора, ми маємо змогу спокійно спати, працювати, святкувати під мирним небом. Словом, район живе звичним життям, створюються нові сім’ї, народжуються діти.

До речі, у 2016 році в районі було зареєстровано 73 шлюби, на світ з’явилося 149 малюків. Все це свідчить про те, що життя продовжується і буде продовжуватись на славній Петрівській землі.

- А що, на Вашу думку, стало най-більшим успіхом минулого року, і що – найбільшою невдачею?

- Найбільшим ус-піхом 2016 року я вважаю те, що наш район стабільно працював, і те, що нам вдалося створити відповідальну, «боєздатну» і творчу команду однодумців, які також доклали своїх зусиль, аби усі позитивні зміни, про які ми щойно говорили, стали можливими. І районна державна адміністрація, і районна рада, і депутатський корпус ра-йонної ради, і сільські та селищні голови, керівники сільськогосподарських підприємств сьогодні працюють в одному напрямку. Завдяки цьому нам справді значно легше вирішувати усі головні питання, що їх ставить перед нами сьогодення.

Разом з тим, було б неправильним не згадати й про те, що всі наші здобутки й досягнення стали можливими завдяки повній підтримці і всебічному сприянню нашого народного депутата Анатолія Івановича Кузьменка, голови обласної державної адміністрації Сергія Анатолійовича Кузьменка, голови районної ради Тамари Вікторівни Сакари, депутатів районної ради, сільських та селищних голів, сільгосптоваровиробників району, керівництва Петрівського кар’єру ПАТ «ЦГЗК», багатьох приватних підприємців. Тож я хочу усім їм висловити щиру вдячність і сподівання на те, що в наступному році наша співпраця і взаємодія не ослабнуть, а навпаки – ще більше зміцнюватимуться. Принагідно бажаю їм усіх гараздів у році прийдешньому, і, передусім, миру, міцного здоров’я, родинної злагоди.

- Це те, що стосується успіхів. А невдачі?

- На щастя, ми сьогодні не маємо таких невдач, що могли б нас якимось чином збити з обраного курсу, тож вперед йдемо упевнено і сміливо.

- Що ж, це чудово! А яким Ви бачите найближче майбутнє Петрівщини, що намагатиметеся втілити в життя уже в наступному 2017 році?

- Передусім, маю заповітну мрію, щоб 2017 рік для нашої країни нарешті вже пройшов під мирним небом. Щоб нарешті припинилися воєнні дії, щоб матері народжували дітей для щасливого життя та мирної праці, а не для війни. А ми щоб усе впевненіше шли курсом на покращення життя нашої петрівської громади. Для цього маємо докласти усіх зусиль, щоб програма соціального і економічного розвитку на 2017 рік виконувалась. Вже є ряд заходів, які ми за-планували на наступний рік, є й такі, що ще перебувають на стадії ймовірних проектів. Але якщо їх узагальнити, то знову ж – приділятимемо увагу всім без винятку галузям. Ну ось про деякі з цих планів можу сказати зараз. У галузі соціального захисту плануємо переобладнати будівлю колишнього автогаража, що перебуває зараз у власності територіального центру, в майстерню. В галузі житлово-комунального господарства передбачаємо здійснити ремонт покрівлі будинків № 3 та 32 по вулиці Центральній селища Петрового. І надалі приділятимемо значну увагу діяльності галузі культури. Плануємо здійснити капітальний ремонт покрівлі в музичній школі с.Новий Стародуб, обов’язково довести до кінця ремонтні роботи по нашому районному Будинку культури, де закінчимо ремонт покрівлі, а вже на стадії підготовки проекти по реконструкції каналізації, а також кардинальній реконструкції глядацького залу та фойє. У галузі освіти продовжуватимемо роботу над енергоефективними заходами, зокрема завершимо роботу по заміні віконних прорізів по Балахівській та Червонокостянтинівській школах. В галузі медицини, якій, до речі, ми приділяли максимальну увагу в 2016 році, продовжимо співпрацю і в році наступному. Будуть придбані два автомобілі – «Нива-Шевроле» для нашої первинної ланки невідкладної медицини і спеціалізований автомобіль швидкої допомоги для нашої Центральної районної лікарні.

А ще, спільно з районною радою, зокрема й за підтримки голови ра-йонної ради Тамари Сакари, ми вишукаємо можливість для придбання житла лікарям, що працюватимуть в районі, а також для оплати вартості навчання в медичних вузах тим студентам, які згідні будуть потім повернутися працювати на Пет-рівщину. В галузі спорту до відбудованого у цьому році спортивного залу ми додамо приміщення для занять фітнесом та тренажерного залу для важкоатлетів.

- Що ж, Сергію Володимировичу, ми вдячні Вам за спілкування. І, насамкінець: що б Ви хотіли побажати нашим землякам з нагоди свят, що наближаються?

- Шановні жителі Петрівщини!

Прийміть найщиріші вітання з нагоди світлих зимових свят — Нового 2017 року і Різдва Христового!

У щоденних турботах добігає кінця 2017 рік, сповнений для нас надій і тривог, перемог та розчарувань, здолання перешкод та здійснення планів. Ми з гідністю витримали усі випробування, разом плідно працювали заради кращого майбутнього нашого району.

Від імені районної державної адміністрації та від себе особисто щиро вітаю вас з наступаючим Новим 2017 роком!

Незважаючи на надскладну ситуацію в державі, завдячуючи нашим воїнам, які стримують військову агресію на сході України, 2016 рік для петрівчан був насиченим плідною, напруженою працею, дарував нам новий життєвий і професійний досвід та досягнення.

У році, що минає, в нашому активі залишаються реалізовані проекти та приємні співробітництва . Нехай в Новий рік разом з вами увійдуть тільки добрі спогади, перемоги та досягнуті цілі. Попереду ж нехай вас чекають нові нескорені вершини, успіхи в справах і велике людське щастя! Нехай всі печалі і негоди залишаться у минулому, а Новий рік подарує тільки любов, радість і взаєморозуміння! Планів на 2017 рік чимало. Тож у наступному році ми повинні повністю використати напрацьований потенціал і спільно зробити все можливе для подальшого зростання і розвитку добробуту у нашому краї.

На порозі Нового 2017 року, насамперед, бажаю усім миру! Миру нашій країні, кожній родині, миру кожному дому. Нехай Новий рік принесе вам у подарунок благополуччя, втілення мрій та сподівання на успішне майбутнє. Нехай ваші серця будуть зігріті теплом та любов’ю, а домівки повняться добром і радістю.

Спілкувався Олександр Дога.