Медичні послуги в контексті децентралізації влади в Україні

Уряд Постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 року №932 затвердив Порядок створення госпітальних округів. Прийняття даного рішення дозволить забезпечити своєчасний доступ населення до послуг вторинної медичної допомоги належної якості, оптимізувати ресурси закладів охорони здоров’я, підвищити ефективність використання бюджетних коштів, що спрямовуються на забезпечення фінансування вторинної медичної допомоги.

Порядок встановлює критерії для визначення складу та меж госпітальних округів, а також визначає механізм їх створення.

Документом, зокрема, передбачено, що центром госпітального округу визначається населений пункт, як правило, місто з населенням понад 40 тис. осіб, в якому розміщена багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування другого рівня.

Склад, межі та зона обслуговування госпітального округу повинні бути визначені таким чином, щоб жителі, які проживають у його межах, мали доступ до вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги у межах свого округу.

Слід зазначити, що створення госпітальних округів здійснюється з урахуванням належного робочого навантаження для закладів охорони здоров’я, дотримання норм часової доступності необхідної медичної допомоги, поточних демографічних показників тощо.

За матеріалами сайту Децентралізація влади