Попрацювали злагоджено і конструктивно

Із сесії районної ради

Наприкінці минулого тижня в сесійній залі відбулося чергове засідання дванадцятої сесії районної ради сьомого скликання. Серед переліку питань, винесених на її розгляд, значилися наступні: «Про хід виконання комплексної програми розширення інформаційного простору Петрівського району на 2016-2020 роки» та «Про внесення змін до комплексної програми розширення інформаційного простору Петрівського району на 2016-2020 роки» (інформував в.о.головного редактора комунального закладу «Редакція Петрівського районного радіомовлення» Олександр Дога); «Про програму підтримки місцевих органів виконавчої влади з питань реалізації ними делегованих і владних повноважень у Петрівському районі Кіровоградської області на 2017-2018 роки» та «Про внесення змін та доповнень до рішення районної ради від 25 грудня 2015 року № 12 «Про районний бюджет на 2016 рік» доповіла начальник фінуправління райдержадміністрації Галина Овдій. З районними програмами «Діти Петрівщини» та «Молодь Петрівщини» на 2017 рік ознайомили, відповідно, начальник служби у справах дітей районної державної адміністрації Тетяна Нікульшина та завідувач сектору молоді та спорту райдержадміністрації Ірина Лугова. Сесією були розглянуті також ряд інших питань, з усіх прийняті позитивні рішення.

А вже на момент виходу цього номера з друку відбудеться наступна – тринадцята сесія. І, незважаючи на такий її дещо «нещасливий» порядковий номер, хочеться сподіватися, що вона також буде продуктивною і успішною, адже саме на ній розглядатиметься чи не найважливіше питання – прийняття районного бюджету на 2017 рік. Дасть Бог, прийнятий фінансовий документ у році наступному дозволить нам ще більшою мірою реалізувати усі свої плани та наміри, справдити наші очікування та сподівання.

Водночас, за великим рахунком, очевидно й нинішній бюджетний рік маємо вважати вдалим і позитивним, адже підтвердженням цього є чимало чудових і важливих проектів, що були цього року втілені в життя, і про які також систематично розповідалося на сторінках районки.

Володимир Кіфенко.