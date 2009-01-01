Шановні архівісти!

Щиро вітаємо вас із професійним святом!

Архіви – невід’ємна інституція будь-якої держави, яка зберігає історичну пам’ять нації, є запорукою її самоус-відомлення і розвитку. Справа працівників архівних установ надзвичайно важлива для всього суспільства. Саме ви продовжуєте вік документів, зберігаючи їх для наших нащадків, чим сприяєте пізнанню історії та усвідомленню людського буття.

Переконані, що працівники архівів, усвідомлюючи велику суспільну значимість своєї праці, і надалі з високою відповідальністю зберігатимуть пам’ять минулих та нинішнього поколінь.

Бажаємо вам міцного здоров’я, благополуччя, миру, щастя і злагоди у ваших сім’ях, натхнення у нелегкій, але такій потрібній для всіх праці.

Сергій Завалій, голова райдержадміністрації

Тамара Сакара, голова районної ради