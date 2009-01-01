24 грудня - День працівників архівних установ

ШАНОВНІ ПРАЦІВНИКИ АРХІВНИХ УСТАНОВ КІРОВОГРАДЩИНИ!

Від імені Кіровоградської обласної ради прийміть щирі і сердечні вітання з нагоди вашого професійного свята.

Архіви нашої держави містять безцінні свідоцтва історії України, які є невід’ємною частиною світової інтелектуальної скарбниці. Висловлюю вам слова глибокої вдячності за працю і турботу про надійне збереження архівної спадщини.

Документальні свідчення, що дійшли до нас із минулого, допомагають відчути дихання далеких епох, зрозуміти логіку подій, що відбувалися, перейнятися думками і сподіваннями своїх попередників, відкрити нові грані їхнього життя.

Переконаний, що ваш професіоналізм і висока відпо-відальність, відданість обраній справі й надалі будуть запорукою створення достеменної біографії Кіровоградського краю для знання власної історії.

Бажаю аби ваша важлива праця завжди була плідною та натхненною, дарувала вам радість і задоволення. Міцного вам здоров’я, родинного добробуту, душевної рівноваги та впевненості в майбутньому!

З повагою голова Кіровоградської обласної ради Олександр Чорноіваненко