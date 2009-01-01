ШАНОВНІ ПРАЦІВНИКИ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ГАЛУЗІ!

Прийміть щирі вітання з Днем енергетика!

22 грудня щороку на загальнодержавному рівні відзначається ваше професійне свято. Символічно, що саме узимку, коли особливо відчувається ваша така необхідна праця.

Ваша професія посідає чільне місце серед професій народногосподарського комплексу, адже від вашої майстерності та сумління залежить стабільна робота економіки держави, області, району та якість побуту наших громадян.

Нехай робота завжди приносить радість, задоволення й почуття гордості, а професійні успіхи йдуть поряд із особистим щастям та благополуччям.

Бажаю вам, шановні енергетики, та вашим родинам міцного здоров’я, щастя, добробуту, здійснення заповітних бажань, нових досягнень та мирного неба над Україною!

З повагою голова Кіровоградської обласної ради Олександр Чорноіваненко