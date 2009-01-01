Святий Миколай розпочав новорічні свята

День Святого Миколая – одне з найбажаніших свят для дітей. Напередодні малюки пишуть йому листи з побажаннями і вкидають їх у поштову скриньку або кладуть на вікно, просячи, передусім, здоров’я собі та батькам. Ввічливі і чемні діточки обов’язково знайдуть під подушкою подарунок, а неслухняні - різочку.

Цього понеділка в районному Будинку культури відбувся святковий захід для дітей - «А хто, хто Миколая любить?». Чарівне дійство відбувалося на святково вбраній сцені. До дітей Святий Миколай прийшов не сам, а зі своєю свитою: двома Янголятами, які інформують покровителя про слухняних дітей, і двома Чортиками, які розкажуть св. Миколаю про всі пустощі малюків.

На cвяткове дійство завітали голова районної ради Тамара Сакара та керівник апарату райдержадміністрації Ольга Семехова. Вони тепло привітали учасників заходу, побажали дітям здоров’я, успіхів у навчанні, висловили сподівання, що всі вони чемні і виховані, роботящі і слухняні - якраз такі, яких любить і нагороджує подарунками Святий Миколай. Дітки, по черзі, виходили на сцену і розповідали віршики, грали в активні рухливі ігри, радість та веселі емоції переповнювали маленьких глядачів.

У сучасні часи з’явилась добра традиція: саме у день святого Миколая дбати про сиріт та знедолених дітей. Так і цього разу представники райдержадміністрації привітали дітей пільгових категорій та вручили кожному солодкі подарунки, які були придбанні за сприяння народного депутата України Анатолія Кузьменка. Вважають, що свято Миколая - останній день у році, коли можна розрахуватися з боргами, адже сам чудо-творець регулярно ділився з нужденними.

Дівчата з цього часу починають підготовку до святців.

Св. Миколай опікується воїнами, водіями і мандрівниками, допомагає бідним у скруті.

У сучасній Україні з Дня Святого Миколая починаються зимові свята і відкриваються головні святкові ялинки.

Олена Приходкова.

На знімках: один з фрагментів казкового дійства; на допитливих обличчях маленьких глядачів не зникали емоції радості.



