На центральній площі засяяла головна ялинка району

Непередбачені й таємні дива, як говорять наші мудрі предки, трапляються лише під Новий рік. Це улюблені з дитинства й урочисті дні, наповнені світлом свята спільної радості, веселощів, очікування чуда й казки, душевного тепла и надії.

На церемонію відкриття головної ялинки району зібралося чимало петрівчан. Сцена майоріла різнобарвними костюмами «Корпорації Супер-героїв». Разом з Дідом Морозом та Снігуркою вони веселили усіх присутніх цікавими конкурсами. Сімка і Нолик підготували для малечі багато рухливих ігор. Чорна Фея перевіряла дітей на кмітливість, загадуючи їм тематичні загадки, а Маска допомогла врятувати Діда Мороза, без якого неможливе жодне новорічне свято.

Невеликий морозець не лякав діточок, тому що вони з нетерпінням чекали найголовнішого дійства - засвічення лісової красуні. Воно, як і годиться, супроводжувалося хороводами, де, до речі, танцюючи, погрілися і дорослі. За нагоди, малеча мала змогу показати свої таланти - заспівати веселу пісню, гарно й виразно розповісти вірш про зиму чи Діда Мороза. Разом з цим організатори такого чудового дійства підготували чимало рухливих ігор, а головне і найприємніше було очікування справжнього дива – спалаху вогнів на головній красуні-ялинці, яку напередодні свят підготували для малечі працівники комунальних служб Петрівської селищної ради та ошатно прикрасили її барвистими іграшками і яскравою святковою ілюмінацією.

Разом з ведучими, усіх учасників веселого дійства з початком Новорічних та Різдвяних свят привітали голова райдержадміністрації Сергій Завалій, голова районної ради Тамара Сакара та Петрівський селищний голова Світлана Тилик. Вони побажали усім веселих та безтурботних новорічних свят, родинного тепла й достатку.

Нарешті, на заклики дітей та під гучні оплески і веселу музику, новорічна ялинка спалахнула різнобарвним чарівним сяйвом.

Усі знають, що вона є символом здійснення найзаповітніших мрій та віри у краще майбутнє.

Олена Приходкова.

На знімках: зустріч дітлахів з новорічними персонажами на відкритті головної ялинки; квартет виконавців веселої пісні; Дід Мороз з командою мультгероїв; незабутній хоровод, до якого з щирою радістю, мов діти, долучилися й статечні та поважні керівники району і селища.