діяльності Петрівської районної державної адміністрації на 2017 рік з підготовки проектів регуляторних актів

№ з/п Вид та назва регуляторного акта Ціль прийняття Строк підготовки Структурний підрозділ, відповідальний за розробку - - - - -

Чи можна зменшити розмір виплати за комунальні платежі?

Шановні жителі Петрівщини!

Вкотре нагадуємо: якщо ви або члени вашої сім’ї та родичі належите до категорії громадян, які мають право на отримання субсидії, не потрібно відмовлятися від невеликої допомоги з боку держави. Отримати субсидію зовсім нескладно. Якщо розмір вашої плати за житло та комунальні послуги становить понад 22% сукупного доходу всіх членів сім’ї, сміливо звертайтеся за допомогою. За призначенням субсидії на оплату комунальних послуг має право звернутися власник житла або головний винаймач чи довірена особа власника житла. За більш детальною інформацією звертайтесь до управління соціального захисту населення за адресою: смт Петрове, вул. Центральна, 32, тел. 9-63-33, 9-63-50.

Управління соціального захисту населення РДА.