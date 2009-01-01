Майбутнім абітурієнтам

Умови реєстрації та участі осіб, які виявили бажання взяти участь у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні 2017 року, для Одеської та Кіровоградської областей

1. Учасниками пробного зовнішнього незалежного оцінювання (далі – пробного ЗНО, ПЗНО) є особи, які зареєструвалися для участі, надіслали заяву для його проходження та здійснили оплату.

2. Реєстрація учасника пробного ЗНО здійснюється Одеським регіональним центром оцінювання якості освіти (далі – ОРЦОЯО) через мережу Internet після отримання від нього електронної заяви.

3. Реєстрація триватиме з 10 січня 2017 р. до 31 січня 2017 р.

4. Для реєстрації особа, яка виявила бажання взяти участь у пробному ЗНО, повинна:

1) Зайти на сайт ОРЦОЯО http://test-center.od.ua на сторінку «Пробне ЗНО- 2017».

2) Ознайомитися з документами, що регламентують проведення пробного тестування.

3) Уважно заповнити на сайті реєстраційну форму, перевірити правильність зазначених даних та надати згоду на обробку персональних даних.

4) Роздрукувати сформований PDF-документ із реєстраційною карткою, у якій буде зазначено логін та пароль для доступу до інформаційної сторінки «Особистий кабінет учасника ПЗНО», та квитанціями на оплату кожного із замовлених тестувань. Радимо зберігати отримані логін та пароль у надійному місці для уникнення несанкціонованого доступу!

5) Здійснити оплату на основі сформованих квитанцій протягом 7 (семи) робочих днів в установі будь-якого банку України! Останній день прийому платежів – 06 лютого 2017 року. Кошти, перераховані після 06 лютого 2017 року, зараховуватися не будуть.

6) Зберегти квитанцію (чек), що підтверджує проведення операції оплати.

7) Ідентифікація платежу здійснюється автоматично за кодом, який вказано в квитанції(ях) в полі «Призначення платежу». Він унікальний для кожного предмета та учасника пробного тестування. Звертайте увагу касира на обов’язкове внесення цього коду до поля «Призначення платежу». Якщо у призначенні платежу в квитанції не вказані дані або вказані невірні дані, гроші будуть повернені банку, у якому проводилась оплата коштів за пробне тестування. Квитанція про оплату вважається підтвердженням ознайомлення та згоди з умовами пробного ЗНО.

8) Проконтролювати надходження платежу до ОРЦОЯО в «Особистому кабінеті учасника ПЗНО». Якщо через 5 робочих днів після оплати надходження коштів не зафіксовано в «Особистому кабінеті», звернутися за телефоном інформаційної підтримки ОРЦОЯО.

5. Після 14 березня 2017 року в «Особистому кабінеті учасника ПЗНО» буде розміщено запрошення-перепустку, де буде вказано час і місце проведення пробного ЗНО. Запрошення-перепустку необхідно роздрукувати. Пункти проведення пробного ЗНО будуть створені, як правило, у районних центрах та/або в містах обласного значення. Якщо в районі (місті обласного значення) у певний день виявить бажання брати участь у пробному ЗНО менше, ніж 45 осіб (сумарно з усіх предметів, що проводяться в цей день), то учасникам цього району (міста) буде надано можливість проходити пробне ЗНО в іншому населеному пункті.

6. У разі неучасті особи у пробному ЗНО сплачені кошти не повертаються. Ця особа має право отримати примірник тестового зошита, звернувшись у триденний термін за адресою пункту проведення ПЗНО, зазначеною у запрошенні - перепустці, або пізніше в Одеському регіональному центрі оцінювання якості освіти.

7. Кожен зареєстрований учасник може скласти у день пробного тестування тест лише з одного предмету згідно з графіком: 01 квітня 2017 року: • українська мова і література; 08 квітня 2017 року: • історія України; • математика; • біологія; • географія; • хімія; • фізика; • англійська мова; • німецька мова; • французька мова; • іспанська мова; • російська мова.

8. Для входу до пунку пробного ЗНО учасник повинен пред’явити такі документи: • паспорт або свідоцтво про народження; • за-прошення- перепустку; • квитанцію про сплату вартості послуг на проведення пробного ЗНО.

9. Результати пробного тестування:

1) Кожен учасник пробного ЗНО матиме змогу ввести свої відповіді до сервісу «Визначення результатів пробного зовнішнього незалежного оцінювання», доступ до якого буде здійснюватися через «Особистий кабінет учасника ПЗНО»: • до 05.04.2017 – з української мови і літератури; • до 10.04.2017 – з біології, географії, історії України, математики, фізики, хімії, ро-сійської мови, англійської, німецької, французької, іспанської мов.

2) Оприлюднення правильних відповідей до завдань пробного ЗНО: • 06.04.2017 – з української мови і літератури; • 11.04.2017 – з біології, географії, історії України, математики, фізики, хімії, ро-сійської мови, англійської, німецької, французької, іспанської мов.

3) Оголошення результатів пробного зовнішнього незалежного оцінювання: • 08.04.2017 – з української мови і літератури; • 14.04.2017 – з біології, географії, історії України, математики, фізики, хімії, ро-сійської мови, англійської, німецької, французької, іспанської мов.

Бажаємо успіхів!

РЕЄСТРАЦІЯ НА УЧАСТЬ У ЗНО – 2017

Реєстрація осіб для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні триватиме з 6 лютого до 17 березня 2017 року. Вносити зміни до реєстраційних даних учасники зовнішнього незалежного оцінювання зможуть до 31 березня 2017 року.

Запрошення-перепустки для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні, у яких зазначатиметься час і місце проведення тестувань, будуть розміщені на інформаційних сторінках учасників до 28 квітня 2017 року.

Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання триватиме з 23 травня до 16 червня. Тестування з української мови і літератури відбудеться 23 травня, іспанської, німецької, французької мов – 25 травня, англійської мови – 29 травня, математики – 31 травня, історії України – 2 червня, російської мови – 6 червня, біології – 8 червня, географії – 12 червня, фізики – 14 червня, хімії – 16 червня.

Графік проведення додаткової сесії зовнішнього незалежного оцінювання буде оприлюднений до 28 квітня 2017 року. Реєстрація для участі в додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання окремих категорій осіб, які не мали змоги зареєструватися в основний період (учасники антитерористичної операції, особи з окупованого Криму та неконтрольованих територій Донбасу), триватиме з 3 до 19 травня 2017 року.

Інформація про результати основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання з усіх навчальних предметів буде розміщена на інформаційних сторінках учасників зовнішнього незалежного оцінювання до 23 червня 2017 року (українська мова і література, іноземні мови, математика – до 15 червня, історія України, біологія, російська мова – до 19 червня, географія, фізика, хімія – до 23 червня).

Дмитро Суліма, методист РМК при відділі освіти