Оновлене дозвілля пенсіонерів

Коли осінь віддавала свої права на володіння зимі, і земля почала готуватися до сну, коли люди поважного віку завершили свої хатні справи, а онуки відгуляли канікули та повернулися до школи, Петрівський територіальний центр соціального обслуговування оновив свою структуру і розширив можливості роботи зі своїми підопічними.

Так, у листопаді 2016 року розпочало свою роботу відділення денного перебування, яке дає можливість людям поважного віку та з обмеженими можливостями(старше18 років) щоденно зустрічатися з друзями, знайти нове хобі, відкрити у собі нові таланти та відпочити душею і тілом. Різні заходи, щотижня, приносять підопічним територіального центру велику кількість гарних емоцій та наповнюють скарбничку спогадів все новими й новими враженнями.

З 2013 року у територіальному центрі створено Університет третього віку та щоденні факультативи для дозвілля людей поважного віку. Продовжуючи своє існування, Університет вдало поєднує у собі не лише приємне дозвілля, а й пізнавальний процес, бажаність та доступність. У цьому році працюють два факультети: літературний та здорового способу життя, які різняться своїм напрямком та охопленням тем.

На засіданнях літературного факультету відбувається знайомство «студентів» з сучасною українською літературою. Велику кількість емоцій, як позитивних - у пізнанні нового, так і негативних - у відкритості заборонених думок та поглядів, викликали у слухачів твори сучасних поетів. Порівняльним етапом стала творчість поета та краєзнавця Петрівщини І. В. Сердюка. Зустріч з ним та знайомство з його творамивикликали у слухачів незабутні враження прекрасного.

На факультеті здорового способу життя важливим є те, що теми, які розкривали на засіданнях, є актуальними для людей поважного віку. Основні правила для підтримки здоров’я, харчування, сну та виконання фізичних вправ пробуджують у підопічних невичерпний потенціал тілесної енергії, а ознайомлення з культурою «мудрів» очищує їх духовну складову.

Також у відділенні денного перебування проходять заняття клубу за інтересами. Першим етапом цих занять стали уроки з арт-терапії. Наближаючись до новорічних свят, майстрині, які відвідують заняття, створили ялинкову композицію, а щоб наповнити свою оселю спогадами про минувше літо, у їх руках ожили чудові рожеві квіти, і все це рукодільниці створили із солоного тіста. У планах майстринь - прикрасити залу територіального центру об’ємними сніжинками, щоб зима радувала око не лише за вікном.У клубі з хорового співу є можливість не просто співати улюблених пісень у хорошій компанії, а й порадувати своєю творчістю інших. Прикладом являється виступ хору до Дня соціального працівника, де підопічні, таким чином, виразили вдячність колективу територіального центру за їх працю. Імпровізований хор нині підкорює лише малі сцени, але незгасиме бажання та творча наснага говорять про те, що голоси підопічних центру ще лунатимуть не раз.

Відбулося оновлення у шашко-шаховому клубі «Хід конем», що існував на базі Університету третього віку. Тепер це окремий клуб настільних ігор, який доповнили ігри в лото та доміно. Гра в лото дала змогу відчути сімейне тепло любителям мозкових штурмів, пригадати такі знайомі «11-барабанні палички», «22-гуси-лебеді», «77-топори».

Для тих, хто полюбляє фільми на великому екрані, є можливість щоп’ятниці відвідувати кіно-клуб. Відділення денного перебування територіального центру турбується не лише про те, щоб подивитися вже давно знайомий фільм, а й проводить творчі конкурси. Так, 24 листопада у територіальному центрі було проведено конкурс «Найкращий знавець радянського кіно», де підопічні мали змогу пригадати улюблених акторів, крилаті фрази, музичні композиції у завданнях різного рівня складності. Переможці були відмічені грамотами.

У новому відділенні з’явилася і нова очільниця, завідувач відділення денного перебування С.В.Фесенко. Швидко і правильно розставивши пріоритети у роботі, які спрямовані в першу чергу на людей, Світланою Валентинівною було проведено методики для визначення рівня різновидів пам’яті. Вона охопила такі складові, як об’єм короткочасної зорової, рівень розвитку логічної, та діагностика рівня асоціативної пам’яті. Все це робиться для того, щоб у подальшому сформувати групи для проведення корекційних занять та тренінгів на покращення пам’яті підопічних.

Тож, як ми бачимо, робота нового відділення денного перебування Петрівського територіального центру злагоджена, і працює не лише на результат, а й для того, щоб люди поважного віку мали змогу відчути себе, як вдома.

Ольга Федорова, соціальний педагог.

На знімку: колектив слухачів університету третього віку.

Запрошуємо усіх бажаючих людей поважного віку долучитися до участі у заходах дозвілля для пенсіонерів. Для цього звертайтеся до територіального центру за адресою: вул. Каштанова 4.

Телефони для довідок: 9-64-32, 068 533-08-39.