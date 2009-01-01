Микола Яновський: «Влада повернулася обличчям до галузі медицини»

Щорічна медична рада Петрівської центральної районної лікарні, на засіданні якої підводяться підсумки роботи, розглядаються проблеми і визначаються завдання на наступний рік, цього разу пройшла у не зовсім звичному форматі: крім керівництва району на захід вперше були запрошені сільські та селищні голови.

Сергій Завалій, відкриваючи засідання, повідомив, що на сьогоднішню підсумкову медичну раду запросили очільників місцевих громад, аби вони, як кажуть, з перших уст дізналися, що вдалося зробити за рік пра-цівникам райлікарні, що вдалося зробити районній владі і яким чином була використана фінансова допомога, отримана від місцевих рад у вигляді субвенцій, за які висловив сільським головам щиру вдячність.

-Я вам казав рік тому, що субвенції будуть використані якнайефективніше, і сьогодні ви в цьому переконаєтеся, побачите обладнання і медичну апаратуру, придбані за ваші кошти, – звернувся до учасників медичної ради Сергій Завалій. Таким чином, слід констатувати, що ми з вами, доклавши зусиль для створення умов для ефективної роботи - поліпшення матеріальної бази райлікарні, ремонту приміщень, маємо право вимагати від медичних працівників надання якісних послуг. Сергій Володимирович озвучив, які з сільських рад надавали субвенцію і в якому розмірі. Так, на придбання медобладнання в 2016 році Богданівська сільська рада надала 20 тис.грн, Водянська сільська рада – 20 тис.грн, Зеленська сільська рада – 50 тис.грн, Іванівська сільська рада – 10 тис.грн, Іскрівська сільська рада – 10 тис.грн, Йосипівська сільська рада – 225 тис.грн, Луганська сільська рада – 60 тис.грн, Малинівська сільська рада – 30 тис.грн, Новостародубська сільська рада – 100 тис.грн, Чечеліївська сільська рада – 20 тис.грн.

Голова райдержадміністрації також назвав ряд цифр, які свідчать, що галузь охорони здоров’я, дійсно, одна з найпріоритетніших для ра-йонної влади. Так, у 2016 році для галузі медицини з усіх рівнів бюджету було виділено 17442,5 тис.грн, в тому числі з державного бюджету – 13103,8 тис.грн, з районного – 3394,7 тис.грн та з сільських і селищних бюджетів – 944 тис.грн. На придбання медичного обладнання та розвиток в цілому було направлено 1 млн 076 грн, що на порядок більше, ніж за останні п’ять років разом.

Голова районної ради Тамара Сакара висловила подяку Миколі Яновському за ефективну господарську діяльність, раціональне використання коштів, побажала і в майбутньому зберегти такі ж темпи розвитку галузі. Згадала добрим словом і сільських голів за співпрацю з районною владою в питанні підтримки медичної галузі.

У районі нещодавно було прийнято районну програму місцевих стимулів для медичних працівників та покращення матеріально-тех-нічного оснащення медичних закладів Петрівського району на 2017-2020 роки. Вона прийнята для вирішення ряду існуючих проблем, серед яких – недостатня кількість кваліфікованих спеціалістів для медичних установ району.

В обласному центрі вже діє евакуйований з окупованого Донецька медичний університет, тож місцеві громади можуть направляти на навчання випускників шкіл, які, в майбутньому, повернуться працювати в район, забезпечивши їх стипендіями. Крім того, районна влада теж готова взяти на себе оплату навчання молодих спеціалістів та буде вирішувати питання придбання житла для медичних працівників. Начальник фінансового управління райдержадміністрації Галина Овдій допо-віла про використання коштів на підтримку і розвиток медицини, які надійшли з різних джерел.

- За один рік неможливо вирішити всі проблеми, яких накопичилося чимало, – сказала вона, - але ведеться планомірна цілеспрямована робота по забезпеченню медичних установ всім необхідним, створенню в них комфортних умов для роботи персоналу і лікуванню хворих.

Микола Яновський свій звіт розпочав словами, що працівники медицини району, нарешті, повною мірою відчули, що влада повернулася до них обличчям. Це втілюється в результати роботи: в обласному рейтингу наш район впродовж трьох кварталів року займав перше місце, тож є впевненість, що за результатами роботи за рік він посяде, якщо не першу, то, щонайменше, другу сходинку. Він також зупинився на деяких цифрах видатків по КЗ «Петрівська ЦРЛ» впродовж 2016 року.

За кошти районного бюджету(218,0 тис.грн) та кошти Державного фонду регіонального розвитку( 1961,9 тис.грн) проведено заміну вікон в головному корпусі та інфекційному відділенні Петрівської ЦРЛ. Придбано також п’ять опалювальних котлів (143,5 тис.грн.), електрокардіограф (19,2 тис.грн.), мікроскоп (21,5 тис.грн.), фотометр (17,4 тис.грн.), центрифугу (10,3 тис.грн.), рентгенозахисні двері (36,6 тис.грн.), коип’ютер (13,0 тис.грн.), виготовлено проектно-кошторисну документацію на заміну вікон (42,6 тис.грн.), замінено вікна в неврологічному відділенні (15,0 тис.грн.), проведено ремонт в хірургічному кабінеті (30,0 тис.грн.), завершено ремонт водопроводу (12,5 тис.грн.), відремонтовано рентгенка-бінет (190,0 тис.грн.), проведено роботи з обслуговування газопроводу (15,0 тис.грн.), витрати на ремонт та обслуговування ліфтів головного корпусу (15,0 тис.грн.), ремонт цоколю головного корпусу (155,0 тис.грн.), придбання та укладання тротуарної плитки (21,0 тис.грн.), придбано матеріали для ремонту першого поверху головного корпусу (83,4 тис.грн.), витрати на харчування дітей (10,0 тис.грн.), витрати на АІС «Місцеві бюджети» (7,0 тис.грн.).

За кошти сільських, селищних рад придбано: три стерилізатори повітряних вартістю 93,8 тис.грн, 6,9 тис.грн, 8,8 тис.грн, отоскоп (3,2 тис.грн.), ваги електронні лабораторні (2,3 тис.грн.), фетальний монітор (23,8 тис.грн.), вакуумні відсмоктувачі (12,0 тис.грн.), тест-смужки, мікро-піпетки, шафа медична (11,0 тис грн..), централізована подача кисню в головному корпусі (загальна вартість 127,3 тис.грн., освоєно 48,5 тис.грн.), капітальний ремонт ліфтів терапевтичного корпусу (88,1 тис.грн – роботи розпочаті), електричний аквадистилятор (8,6 тис.грн.). залишок – 163,2 тис.грн буде використано на придбання санітарного автомобіля у 2017 році. Крім того, з фонду охорони навколишнього природного середовища фінансується реконструкція каналізації – 395,0 тис.грн.

Микола Миколайович прокоментував деякі цифри, зазначивши, що 2016 рік був переломним, галузь охорони здоров’я виходить на новий рівень. Приміщення ремонтуються, стають значно комфортнішими, нові котли виявилися дуже ефективними, дають змогу щомісяця економити не менше 80 тис.грн. В терапевтичному корпусі раніше жодного дня не працювали ліфти, тож хворих доводилося на ношах вручну піднімати на другий поверх. Тепер ця проблема вирішена. До кінця року всі приміщення будуть забезпечені безперебійним водопостачанням.

Тамара Сакара до сказаного додала, що в наступному році зекономлені кошти будуть використані на придбання двох нових автомобілів для потреб районної медицини.

Сергій Завалій, коментуючи виступ Миколи Яновського, ще раз нагадав, що задля забезпечення кадрами лікувальних установ району будуть працювати над питанням навчання молоді і забезпечення спеціалістів житлом. Є в планах на майбутнє і бажання, крім першого поверху головного корпусу, відремонтувати адміністративний корпус, в якому знаходиться також стоматологічне відділення, реконструювати тепло систему головного корпусу та інфек-ційного відділення, замінити вікна і відремонтувати харчоблок, а також провести реконструкцію поліклініки, зробивши її такою, щоб відповідала всім сучасним вимогам.

Очільники місцевих громад з цікавістю ознайомилися зі звітами про використання коштів на підтримку і розвиток медичної галузі, наданих у вигляді субвенцій з місцевих бюджетів, та з інших бюджетів, схвалили у своїх виступах діяльність районної влади та господарську діяльність керівництва ЦРЛ. Разом з тим, більшість з них висловили ряд своїх думок, претензій та побажань. Сільські голови підтримали пропозицію ке-рівників району за кошти громади навчати у медичних вузах випускників місцевих шкіл, аби молодь, отримавши спеціальність, поверталася працювати на територію Петрівського району. Погодились вони і з тим, що потрібно виділяти кошти для утримання дітей та безхатченків, які тимчасово перебувають у відділеннях Петрівської ЦРЛ.

Зауваження і претензії, в основному, стосувалися більш людяного ставлення лікарів до своїх пацієнтів. Чечеліївський сільський голова Сергій Дяченко також висловив невдоволення роботою діагностичного центру, де хворим доводиться багато часу проводити в чергах і вносити оплату за розхідні матеріали.

Його підтримала Зеленський сільський голова Інна Беркун, хоча і зазначила, що галузь охорони здоров’я потребує підтримки, тож замість п’яти клумб в центрі села поки що облаштує лише дві, а решту грошей виділить на медицину.

Інна Вікторівна також підкреслила важливість виїзних прийомів лікарів на місця. Вона навела приклад, коли завдяки вчасному огляду у двох жінок було діагностовано певні негаразди зі здоров’ям, і вони вчасно пройшли лікування.

В обговорення теми лікарів і пацієнтів Сергій Володимирович підкреслив, що вони мають знаходити взаємопорозуміння, адже спілкування медичних пра-цівників і хворих повинно базуватися на довірі, підтримці, розумінні, співчутті та повазі.

Тамара Сакара підтримала думку Сергія Завалія і сказала, що безпосередня робота з людьми, тим більше – хворими, дуже складна, потребує особливого терпіння і уваги. Її свого часу вчили старші наставники, що ця робота не для тих, хто не любить людей, не вміє їх поважати. Тож ситуацію слід виправляти. Саме для цього ми і зібралися – щоб під час відвертого спілкування визначити проблеми і пріоритети, намітити шляхи їх вирішення – сказав Сергій Завалій, підводячи підсумки засідання.

Завершився захід екскурсією по лікарні, під час якої сільські і селищні голови побачили реальні плоди своєї участі у поліпшенні матеріально-технічного стану центрального районного лікувального закладу.

Анатолій Рябоконь.