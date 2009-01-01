22 грудня - День енергетика

Шановні працівники енергетичної галузі України!

Прийміть щирі вітання з нагоди професійного свята - Дня енергетика.

Від вашого професіоналізму та сумління залежить стабільна робота економіки та якість побуту наших громадян. Адже щоденною працею ви вселяєте впевненість у тому, що у наших оселях буде світло, тепло і затишно.

Час вимагає активного впровадження новітніх енергозберігаючих технологій та пристроїв. Сподіваємося, що ваші зусилля у цьому напрямку знайдуть розуміння і підтримку української громади.

Ми вдячні енергетикам за сумлінну наполегливу працю задля розбудови національного енергоринку, зміцнення енергетичної могутності України.

Щиро бажаємо вам, шановні енергетики, міцного здоров’я, щастя, добра, невичерпної життєвої наснаги та нових трудових здобутків.

Сергій Завалій, голова райдержадміністрації

Тамара Сакара, голова районної ради