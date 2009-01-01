Щедрий дарунок від Святого Миколая

Уже стало доброю традицією, коли до Дня Святого Миколая керівники району вирушають з гостинцями – солодощами, іграшками тощо – до тих наших малюків, де, з певних причин, подарунки від Святого передати більше нікому. Не став винятком і рік нинішній. Але все ж цьогоріч свято Миколая для багатьох буде особливо пам’ятним, зокрема для мешканців територіальної громади Петрового, адже воно було позначене дуже прикметною подією: саме в цей день відбулася офіційна церемонія відкриття реконструйованого спортивного залу (колишнього спортивного залу колишньої Петрівської середньої школи №2). Цей дарунок «від Святого» залишиться для потреб громади на довгі роки, причому скористатися ним (абсолютно безкоштовно!) зможуть не лише дітлахи, а усі мешканці Петрового – незалежно від віку та соціального стану. Для різних вікових категорій відвідувачів попередньо уже розроблений графік занять, який, щоправда, в подальшому буде змінюватися, уточнюватися, коригуватися у відповідності до того, який час для якої категорії відвідувачів буде найзручнішим.

Свого часу спортивний зал Петрівської середньої школи, який був збудований бригадою будівельників із Закарпаття на початку 70-х років, точніше – прибудований у вигляді західного крила до основної будівлі школи, вважався найкращим у районі. У ньому, до речі, не-одноразово проводилися зональні змагання першості області з волейболу. Але час ішов – споруда застарівала як фізично, так і морально. В районі стали з’являтися нові спортивні будівлі – не гірші, а часом і кращі за тепер уже старенький спортивний зал. До того ж, колишній спортзал мав одну, можливо, й не надто суттєву, але, водночас доволі неприємну конструктивну ваду: там, фактично, з самого початку його діяльності була досить малоефективною система опалення. І якщо восени чи навесні цей недолік не особливо відчувався, то взимку, нерідко, температура в залі ледве перевищувала + 100С. Звичайно, в ході рухливих ігор ця обставина не особливо була відчутною, але, відповідно до санітарних вимог, заняття в такому залі могли бути призупинені будь-якої миті. Кілька разів систему опалення кардинально переробляли, зрештою, тоді, коли селище забезпечувалося ще централізованим теплом, до спортзалу зробили окремий підвід, а не через школу, як це було раніше, однак сказати, що це істотно поліпшило стан речей - не доводилося. Так, на пару градусів стало тепліше, однак не настільки, аби комфортно почуватися в легкому одязі.

Коли ж припинила існування Петрівська ЗОШ № 2, майбутнє спортивної будівлі взагалі опинилося під великим питанням: якщо ще сама школа виявилася доволі прийнятним об’єктом для розміщення у ній дитячої музичної школи та центральної районної бібліотеки, то спортивний зал – з огляду на свої розміри - для цих закладів виявився малопридатним. Узяти будівлю в оренду також охочих не знайшлося, адже важко уявити в нашій місцевості вид діяльності, який у такому залі приносив би прибуток. Очевидно, доля будівлі могла б виявитися зовсім сумною, аби не щаслива обставина, коли у квітні 2015 року на посаду керівника районної державної адміністрації був призначений Сергій Завалій. До обіцянок новопризначеного керівника, згідно з якими він запевняв, що має намір зробити Петрівський район одним з найкращих в області, тоді більшість із нас поставилися досить стримано. Хіба ж він перший, хто давав таку обіцянку, і чи багатьом вдалося насправді щось суттєво змінити на краще? Але, як уже невдовзі з’ясувалося, зовні м’який і делікатний Сергій Володимирович, насправді людина з твердим і послідовним характером, а до того ж – просто так словами розкидатися не звик. І дуже добре, що одним з перших об’єктів під час знайомства з прийнятим «господарством» на очі йому й потрапив згаданий спортивний зал. Не особливо замислюючись над перспективою комерційного використання будівлі, він одразу запропонував: «А чому б нам не зробити його спортивним об’-єктом соціального спрямування, доступним для усіх бажаючих? Гадаю, що й сільгоспвиробники району нас у цьому підтримають». Ініціативу С.Завалія активно підтримала і голова ра-йонної ради Тамара Сакара, яка згадала, що ще в 2014 році, зустрічаючись з представниками районного дитячого парламенту, почула від них пропозицію по відбудові спортзалу. Тамара Вікторівна не забула прохання дітей і, звернувшись разом із Сергієм Завалієм до керівників сільгосппідприємств за допомогою, від них також отримали підтримку.

І ось минуло трохи більше року – і оновлений красень-зал - зі зручними роздягальнями, душовими кімнатами тощо - уже прийматиме своїх перших відвідувачів. На церемонію урочистого відкриття запросили і спонсорів реконструкції, і майбутніх власників будівлі – як маленьких спортсменів, для яких їхні спортивні успіхи і досягнення ще попереду, так і тих, хто вже на схилі віку не втрачає смаку до життя, до активного і рухливого його способу.

Символічну стрічку, що вказує на відкриття оновленого спортивного залу, доручили перерізати голові райдержадміністрації Сергієві Завалію, голові районної ради Тамарі Сакарі та виконуючому обов’язки директора дитячо-юнацької спортивної школи «Олімп» Олександру Гусарєву.

У своєму вітальному слові керівники району звернулися з найкращими побажаннями до земляків і, звичайно ж, висловили вдячність усім, хто допоміг зробити спортивний зал сучасним, комфортним, теплим і затишним. Зокрема пам’ятними нагородами та подяками районної державної адміністрації та районної ради за активну громадську позицію та вагомий внесок у соціально-економічний розвиток району були відзначені: Больбот Віктор Іванович - голова селянсько-фермерського господарства «Роксолана», Больбот Юрій Іванович - директор товариства з обмеженою відповідальністю «ABET ЛГД», Волков Віталій Вікторович – генеральний директор приватного підприємства «Дружба», Галуган Катерина Миколаївна - фізична особа – підприємець, Галяс Віталій Володимирович - директор сільськогосподарського приватного підприємства «Віза-Агро», Давидовський Андрій Миколайович - директор приватного сільськогосподарського підприємства «Зарічне», Даценко Сергій Іванович - директор товариства з обмеженою відповідальністю «Чечеліївське», Деркач Володимир Григорович - директор приватного сільськогосподарського підприємства «Райпольське», Дорошенко Костянтин Миколайович - директор сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Колос», Жушман Олександр Михайлович - голова фермерського господарства «АЛАН», Затинацький Дмитро Олексійович - голова селянсько-фермерського господарства «Веселка», Іщенко Анатолій Іванович - голова фермерського господарства «Авал», Кравченко Сергій Анатолійович - голова селянсько-фермерського господарства «Карат СВ», Кузнецов Володимир Петрович - директор товариства з обмеженою відповідальністю «Агрофірма « Маяк», Максімов Володимир Георгійович - голова сільськогосподарського виробничого кооперативу «Росія» Мірошніченко Володимир Іванович - генеральний директор товариства з обмеженою відповідальністю «Агрофірма « Маяк», Міщанін Костянтин Володимирович - голова сільськогосподарського виробничого кооперативу «Агрофірма «Маріам-польська», Назарук Леонід Іванович - генеральний директор товариства з обмеженою відповідальністю «Агрофірма Фортуна», Огир Григорій Іванович - директор приватного сільськогосподарського підприємства «Водянське», Осовський Василь Миколайович - директор філії товариства з обмеженою відповідальністю «Верес», Поворознюк Олександр Григорович - генеральний директор товариства з обмеженою відповідальністю «Агрофірма «П’ятихатська», Рябець Віктор Олександрович - голова фермерського господарства «ДБВ Софія», Сидоренко Григорій Миколайович - голова фермерського господарства «Вершино-Власівське», Тороп Юлія Григорівна - голова фермерського господарства «Катрич», Мажара Світлана Анатоліївна - представник будівельної організації, Сулімовський Андрій Валерійович - представник будівельної організації, Заєць Світлана Вікторівна - начальник відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Петрівської районної державної адміністрації.

Частина з названих також узяли участь в офіційній церемонії відкриття, тож змогла особисто переконатися, що виділені ними кошти витрачені з користю для громади. Зі словами вдячності до керівників району, спонсорів та будівельників звернулися виконуючий обов’язки директора ДЮСШ «Олімп» Олександр Гусарєв, заслужений тренер України, ветеран спорту Віра Смєлова та заступник військового комісара Петрівського районного військового комісаріату, начальник відділу комплектування Сергій Кицела (на знімку). Завершилася церемонія символічним фото на згадку.

Володимир Кіфенко.